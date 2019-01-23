2019-01-23T13:20:25+03:00
Экономика

Банк ВТБ получил награду RETAIL FINANCE AWARDS

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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Банк ВТБ стал победителем в номинации «Прорыв года в розничном финансовом бизнесе» ХII ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS, которую вручает журнал «The Retail Finance» за достижения в области финансового бизнеса в России.

В премии RETAIL FINANCE AWARDS 2018 приняли участие самые успешные банки и компании, работающие на розничном финансовом рынке России. Всего Эксперты отметили рекордные показатели банка ВТБ в сегментах ипотеки, кредитных, сберегательных и комиссионных продуктов, а также мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции», запущенное летом 2018 года.

«Для нас большая честь стать победителем в одной из основных номинаций премии RETAIL FINANCE AWARDS. Мы рады, что организаторы конкурса по достоинству оценили рекордные показатели розничного бизнеса ВТБ. Одним из драйверов этих результатов стало привлечение средств клиентов. Благодаря тесному взаимодействию с ВТБ Капитал мы можем предложить нашим клиентам не только классические сберегательные продукты, но и передовые инструменты инвестиционного рынка, спрос на которые стремительно растет», - отметил Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления банка ВТБ.

Решение о вручении премии принимается редакцией журнала на основе собственного видения и анализа претендентов по следующим основным критериям: новизна, креатив, законченность и соответствие формы, масштаб, перспектива, польза (клиентоориентированность) и влияние (социальное значение).

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