2019-01-23T04:59:08+03:00
Происшествия

Ушел в тайгу и не вернулся. Пропавшего без вести мужчину ищут в Красноярском крае

Спасатели на лыжах и снегоходах прочесывают лес
Ася ЖУКОВА
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Ушел в тайгу и не вернулся. Пропавшего без вести мужчину ищут в Красноярском крае.Ушел в тайгу и не вернулся. Пропавшего без вести мужчину ищут в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В тайге Красноярского края пропал мужчина. Сотрудники МЧС прошли сотни километров, чтобы его найти, рассказали в КГКУ «Спасатель».

- Выезжали по заявке полиции на поиски в лесном массиве гражданина М., - сообщили в сводке. – Он ушел в верховье реки Тайгиш (это в 60 километрах от поселка Танзыбей в Ермаковском районе) еще 28 ноября. За минувшие сутки было пройдено 70 километров до первой таежной избы. Сегодня поиски продолжаются, нужно пройти на лыжах 25 километров по тайге.

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