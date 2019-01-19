Срочно! 11-летний мальчик со шрамом на щеке ушел в школу и пропал

СЕГОДНЯ 09:53 2019-01-19T09:53:33+03:00

11-летний мальчик со шрамом на щеке ушел в школу и пропал. Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».

О нем ничего неизвестно больше суток

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В Красноярском крае пропал без вести 11-летний мальчик. Данил Жукович ушел в школу в деревне Бархатово и исчез, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Это было 18 января в 7 утра, - поясняют волонтеры. – С тех пор о мальчике ничего неизвестно. - В школе на занятиях он был.

Приметы: рост 150 сантиметров, волосы светлые, глаза карие.

Особая примета: шрам на левой щеке

Был одет: темно- синий пуховик, на капюшоне коричневый мех, черная шапка-ушанка, внутри коричневый мех, темно - синие брюки (возможно, теплые синтепоновые), черные войлочные сапоги.

Если вы видели ребенка на трассе или, возможно, подвозил на машине до Бархатово или Сосновоборска, срочно позвоните 8-39175-21-2-02 дежурная часть полиции «Березовский» или 8950-996-60-66- волонтеры (круглосуточно).