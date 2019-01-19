2019-01-19T09:53:33+03:00
Происшествия

Срочно! 11-летний мальчик со шрамом на щеке ушел в школу и пропал

О нем ничего неизвестно больше суток
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
11-летний мальчик со шрамом на щеке ушел в школу и пропал. Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».11-летний мальчик со шрамом на щеке ушел в школу и пропал. Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».
Изменить размер текста:

В Красноярском крае пропал без вести 11-летний мальчик. Данил Жукович ушел в школу в деревне Бархатово и исчез, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Это было 18 января в 7 утра, - поясняют волонтеры. – С тех пор о мальчике ничего неизвестно. - В школе на занятиях он был.

Приметы: рост 150 сантиметров, волосы светлые, глаза карие.

Особая примета: шрам на левой щеке

Был одет: темно- синий пуховик, на капюшоне коричневый мех, черная шапка-ушанка, внутри коричневый мех, темно - синие брюки (возможно, теплые синтепоновые), черные войлочные сапоги.

Если вы видели ребенка на трассе или, возможно, подвозил на машине до Бархатово или Сосновоборска, срочно позвоните 8-39175-21-2-02 дежурная часть полиции «Березовский» или 8950-996-60-66- волонтеры (круглосуточно).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уровень преступности в Красноярском крае снизился на 10%
«Так будет лучше»: 17-летняя девушка оставила записку и пропала
Темная одежда, капюшон и сумерки: названы главные причины наездов на пешеходов
Замерзавшего в -40 с пустым баком водителя нашли на трассе под Красноярском
Двое туристов заблудились на Столбах под Красноярском
Ребенка в коляске и двух женщин сбили в Красноярске
Воющий авиадебошир с рейса Хабаровск – Красноярск попал под суд
В Хакасии участковый вынес из огня мужчину, устроившего поджог дома
Красноярская железная дорога перевезла рекордное количество пассажиров – более 1,8 миллионов
В Хакасии трехлетний ребенок погиб, насмерть обварившись кипятком
В Туве после родов на операционном столе скончалась мать семерых детей
В Красноярске предприниматели не стали дожидаться сноса и сами разобрали павильоны
В Красноярске власти вновь взялись за уличных продавцов
В Красноярском крае мужчина убил жену в магазине и сам погиб от огнестрела
Неофициально: министр экологии Красноярского края подал в отставку
Красноярские моржи опровергли слухи о запрете купания возле своей базы «Криофил»
В Крещенскую ночь в Красноярске перекроют несколько улиц
В Красноярске открываются новые автобусные маршруты – до аэропорта
На юге Красноярского края сняли редкого черного дятла
«Красноярскнефтепродукт» сообщил о смене руководства
Сегодня в продажу поступят 34 тысячи билетов на Универсиаду
На окраине Красноярска рядом со школой полыхал прицеп от фуры
«Родины» больше нет: в Красноярске начали разбирать здание бывшего кинотеатр
Чаще всего на Новый год россияне дарили бытовую технику, электронику и гаджеты
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
В Красноярске обсудили вопросы безопасности Универсиады