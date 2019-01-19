Пропавшего по пути из школы 11-летнего мальчика нашли полицейские
Потерявшегося по дороге домой из школы 11-летнего Данила Ж. нашли живым. Хорошую новость сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».
Напомним, ребенок исчез вчера, 18 января, в деревне Бархатово. Ориентировка на него появилась в паблике волонтеров сегодня днем. А вскоре ее дополнили:
- Ребенок может находиться в Сосновоборске, играть с детьми на горках, ночевать в подъезде.
Так оно и оказалось. В Сосновоборск выехали экипажи волонтеров для отработки информации. А через пару часов стало известно: Данил нашелся!
- На розыск мальчика было ориентировано 30 полицейских МО МВД России «Березовский»: сотрудники угрозыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по краю. – Опрашивали его знакомых, обследовали подъезды, ледовые городки. Вечером ребенка заметил один из уполномоченных, тот гулял с другом на улице.
Мальчика отвезли в отделение, где находились его родители. С ним проводят беседу. Оказалось, школьник уже уходил из дома.