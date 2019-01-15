Так красиво еще не было: новая подсветка на проспекте Мира в Красноярске

СЕГОДНЯ 19:42 2019-01-15T19:46:26+03:00

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На проспекте Мира на прошлой неделе включили еще один новый элемент иллюминации.

Еще не видели? Показываем!

Выглядит необычноФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы, уже успевшие оценить новую подсветку говорят: иллюминация не просто красивая – выглядит невероятно стильно, но при этом ненавязчиво и невызывающе.

Правда, не все еще привыкли к такому освещениюФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Увидела подсветку совершенно случайно. Сначала даже не поняла, что же изменилось на проспекте? – рассказывает красноярка Наталья. – Мне очень нравится! Кажется, что такая иллюминация гораздо лучше той цветной, что была здесь много лет назад.

Как будто праздники продолжаютсяФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Единственное, к чему пока не могут привыкнуть горожане, это к недостаточному уровню освещенности на Мира с новой иллюминацией.

Правда, некоторые красноярцы считают, что так недостаточно светлоФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Немного темновато. Особенно, если идти пешком со стороны Карла Маркса, на контрасте между освещенностью улиц это особенно заметно, - говорит красноярка Ирина.

Кому-то новое освещение показалось недостаточно яркимФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, скорее всего на проспекте будет светлее, ведь иллюминацию еще продолжают подключать.

Хотя, возможно, яркости еще добавятФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

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