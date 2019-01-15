Так красиво еще не было: новая подсветка на проспекте Мира в Красноярске
На проспекте Мира на прошлой неделе включили еще один новый элемент иллюминации.
Еще не видели? Показываем!
Выглядит необычноФото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Красноярцы, уже успевшие оценить новую подсветку говорят: иллюминация не просто красивая – выглядит невероятно стильно, но при этом ненавязчиво и невызывающе.
Правда, не все еще привыкли к такому освещениюФото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
- Увидела подсветку совершенно случайно. Сначала даже не поняла, что же изменилось на проспекте? – рассказывает красноярка Наталья. – Мне очень нравится! Кажется, что такая иллюминация гораздо лучше той цветной, что была здесь много лет назад.
Как будто праздники продолжаютсяФото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Единственное, к чему пока не могут привыкнуть горожане, это к недостаточному уровню освещенности на Мира с новой иллюминацией.
Правда, некоторые красноярцы считают, что так недостаточно светлоФото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
- Немного темновато. Особенно, если идти пешком со стороны Карла Маркса, на контрасте между освещенностью улиц это особенно заметно, - говорит красноярка Ирина.
Кому-то новое освещение показалось недостаточно яркимФото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
Кстати, скорее всего на проспекте будет светлее, ведь иллюминацию еще продолжают подключать.
Хотя, возможно, яркости еще добавятФото: Мария ЛЕНЦ
Фото: Мария ЛЕНЦ
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