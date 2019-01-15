СЕГОДНЯ 06:37 2019-01-15T06:37:24+03:00

А вы уже успели посмотреть, как выглядит новая подсветка домов на проспекте Мира? Как вам? Фото: Роман КАЗАКОВ

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В центре Красноярска начали включать подсветку жилых домов. Фотографию дома с иллюминацией на своей странице в соцсети выложил общественник Роман Казаков.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, иллюминацию стали включать на проспекте Мира, дом №104 стал одним из первых.

Подписчики Казакова и те, кто увидел фотографию в ленте, с удовольствием комментируют снимок. Как обычно, есть те, кому это не нравится: «Явный пересвет карниза и невнятная подсветка фасада, ужас!», «Хорошо, что триколором не переливается, уже прорыв!».

Но в большинстве своем людям понравилось очередное преображение центра: «Вечером шли, специально посмотрели – очень красиво!» - написала красноярка Наталия.

А вы уже успели посмотреть, как выглядит новая подсветка домов на проспекте Мира? Как вам? Поделитесь впечатлением в группах «Комсомольской правды»-Красноярск в популярных социальных сетях.