Привлекалась 13 раз за год! Заехавшую на BMW на вантовый мост ради лайков оштрафуют на 2 тысячи

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:27:14+03:00

Заехавшую на BMW на вантовый мост ради лайков оштрафуют на 2 тысячи. Фото: соцсети.

Изменить размер текста: A A

- Это было под Новый год, 31 декабря, я решила сделать красивую фотографию. Увидела, что на вантовом мосту никого нет, заехала туда, сделала пару кадров. Но в дальнейшем не советую не повторять такое никому...

Девушка, зарулившая на вантовый мост Красноярска на белом BMW, дала объяснения в полиции. Напомним, на такой шаг она пошла ради эффектных кадров для своего Instagram. Фото и впрямь удались: ночь, снег, подсвеченное здание филармонии. А на первом плане – она со своей иномаркой.

Снимки появились в соцсетях на днях. И вскоре девушку вызвали в ГИБДД. Вантовый мост – зона пешеходная, колесить по нему нельзя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/685588" frameborder="0"></iframe> Заехавшая на BMW на пешеходный мост ради лайков.! другой источник

- Публикация фото оказалась поводом для проверки, - говорят в полку ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское». – Сотрудники дорожной полиции оперативно установили водителя. Им оказалась 25-летняя девушка, жительница Красноярска, которая за последний год 13 (!) раз привлекалась к административной ответственности за различные нарушения.

На нее составили административный материал по статье «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам». Нарушительнице придется заплатить штраф – 2 тысячи рублей. Как думаете, поможет?