2019-01-09T11:48:26+03:00
Общество

Жительница Красноярска заехала на BMW на вантовый мост ради лайков в соцсетях

А дорожная полиция уже ищет ее, чтобы наказать
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительница Красноярска заехала на BMW на вантовый мост ради лайков в соцсетях. СоцсетиЖительница Красноярска заехала на BMW на вантовый мост ради лайков в соцсетях. Соцсети
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Жительница Красноярска заехала на белом BMW на вантовый мост – чтобы сфотографироваться и похвастаться необычным фото в соцсетях. Выложила фото в «Инстаграме», во «ВКонтакте» - ради лайков своих подписчиков.

Фото и в самом деле получилось эффектным (даже несмотря на качество изображения): на заднем плане сияющее здание Большого концертного зала, ночь, снег под ногами... Однако есть одно «но»: вантовый мост – пешеходная зона на всем своем протяжении. И ездить по нему нельзя. И, похоже, девушка своим фото бросила вызов дорожной полиции.

В ГИБДД города уже занялись этой фотографией. Вычислить нарушительницу не составит труда – на ее страницах в соцсетях полно других фотографий, где она позирует на фоне своей иномарки с открытым номером. А за выезд на пешеходную зону предусмотрен штраф в размере 2 тысяч рублей.

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