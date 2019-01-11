25-летнюю красноярскую мажорку на BMW отправили на 10 суток в спецприемник за отказ убрать тонировку с машины

25-летнюю мажорку, покорявшую красноярские дороги на дорогом белом BMW, отправили на 10 суток в спецприемник. За нарушение правил тонировки. Однако у дорожной полиции на нее давно составлен целый список грехов.

До нового года девушка была известна в узких кругах, называющих себя «золотой молодежью», но после недавнего события о ней узнал весь город. Несколько дней назад она разместила на своем «Инстаграмме» эффектную фотографию, где позирует с иномаркой на фоне сияющего огнями здания Большого концертного зала. Для этого ей пришлось заехать на вантовый мост, который, как известно, является пешеходной зоной. Сотрудники ГИБДД тут же заинтересовались нарушительницей. Вычислить ее не составило труда, ведь она не скрывала номера своей машины на фотографиях. И оказалось – ба! старая знакомая. Гражданку за последний год 13 раз штрафовали за различные нарушения правил дорожного движения.

Из-за этого кадра ее уже оштрафовали на 2 тысячи. Фото: соцсети

Вызвали ее в ГИБДД, потребовали объяснений, она и ответила:

- Это было под Новый год, 31 декабря. Я решила сделать красивую фотографию. Увидела, что на вантовом мосту никого нет, заехала туда и сделала пару кадров, - рассказала девушка и тут же добавила заученную фразу, - но в дальнейшем не советую повторять такое никому.

Думаете, 2 тысяч штрафа за выезд в пешеходную зону заставили девушку задуматься? Как бы не так.

- Накануне, 10 января, на улице Взлетной экипаж ДПС вновь остановил указанный автомобиль BMW, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе дорожной полиции. – На стеклах транспортного средства была установлена тонировочная пленка, светопропускаемость которой составляла менее 70 %.

Пока инспекторы оформляли протокол, пробили по базе – и вот вам: 8 января она уже попалась на тонировке, тогда ей выдали письменное требование снять пленку. Не сняла. На этот раз инспекторы решили: раз их требования игнорируются – пусть этим займется беспристрастный суд. Из зала суда злостную нарушительницу увезли в спецприемник на 10 суток. Там у нее есть время осознать, что правила дорожного движения для всех одинаковые.

С такими окнами она гоняет по городу, бросая вызов ГИБДД

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Привлекалась 13 раз за год! Заехавшую на BMW на вантовый мост ради лайков оштрафуют на 2 тысячи

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