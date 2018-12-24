2018-12-24T16:04:45+03:00
Происшествия

В Красноярском крае охотник убил друга, спутав его с животным

Материалы уголовного дела направлены в суд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае охотник убил друга, спутав его с животнымВ Красноярском крае охотник убил друга, спутав его с животнымФото: Мария ЛЕНЦ
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В Нижнеингашском районе местный житель подозревается в убийстве своего товарища. Уточним: в непредумышленном убийстве, потому что намерения лишить кого-то жизни у мужчины не было. Такова версия следствия. Окончательное решение о степени вины обвиняемого решит только суд.

В пресс-службе краевого следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что 13 октября этого года 46-летний обвиняемый вместе с 31-летним погибшим отправились на охоту в лес. Разделились. В какой-то момент обвиняемый заметил в кустах силуэт и принял его за дикое животное. Сделал три выстрела. А когда увидел, что натворил, попытался оказать другу помощь, но безрезультатно.

Добавим, что подобные трагедии на охоте происходят, увы, часто. Так, в мае 2016 года по такому же сценарию на охоте в Большеулуйском районе житель Ачинска принял за медведя красноярца и застрелил его из карабина. Суд назначил ему наказание в размере 8 месяцев ограничения свободы.

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