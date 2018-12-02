Здрасьте, трубу украсьте! По совету министра экологии жительница Красноярского края обмотала гирляндой дымоход своего дома

СЕГОДНЯ 17:29 2018-12-02T17:37:32+03:00

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На печной трубе одного из частных домов в селе Дрокино Красноярского края появилась праздничная иллюминация. Так живущая здесь блогер Екатерина Бочарова решила поддержать предложение министра экологии украсить... промышленные сооружения. Напомним, во время недавнего визита в Красноярск Дмитрий Кобылкин озаботился видом дымовых труб.

- Что бросается в глаза человеку, который приехал из Москвы? – заявил он, обсуждая проект «Чистый воздух» с руководством края. - У вас огромное количество труб, которые торчат. Подумайте, как украсить эти трубы в ночное время. Чтобы они светились, чтобы была какая-то иллюминация. Добавить немножко трубам какой-то эффект.

Идея министра вызвала у горожан, прямо скажем, неоднозначную реакцию. «Предлагаю обклеить стразиками. Мимими чтобы», - вот самый безобидный из комментов.

Министр экологии РФ предложил украсить иллюминацией трубы заводов в Красноярске, чтобы они не напоминали, кто загрязняет воздух.Во время визита в Красноярск министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин предложил подсветить трубы заводов в Красноярске и украсить их иллюминацией. По мнению министра, они торчат и кидаются в глаза .

Впрочем, предложения предложениями, а Екатерина Бочарова пошла дальше. Взяла и обмотала трубу частного дома переливающейся гирляндой:

- Доложите министру, одна труба в Дрокино чистый озон теперь дает. И золу выгребать теперь не надо. Благодать, как есть экологическая, наступила в доме нашем.

Кое-кто из пользователей парировал: гирлянда, наверное, уже расплавилась. Но большинство идею одобрили:

- Указы в жизнь! Законопослушная баба!

- Труба-то просто огонь!

- Впереди планеты всей! Ура! Кобылкин молодца!

- Жди делегацию, будут опыт перенимать.

- В Дрокино праздник пришёл раньше. А как быть человекам без личных труб, а?

На это у девушки есть свой ответ: «На выхлопную трубу колокольчик повесить можно».

Ну а что? Тоже вариант, согласитесь?