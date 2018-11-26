Министр экологии РФ предложил украсить иллюминацией трубы заводов в Красноярске, чтобы они не напоминали, кто загрязняет воздух

СЕГОДНЯ 09:35 2018-11-26T09:35:55+03:00

Они «торчат и кидаются в глаза» [видео]

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Во время визита в Красноярск министр экологии и природопользования России Дмитрий Кобылкин побывал на нескольких предприятиях и провел совещание, на котором собирался жестко поговорить с чиновниками наедине, без журналистов.

Однако некоторые замечания и предложения министра вызвали негативную волну высказываний красноярцев, об это сообщает телекомпания ТВК.

Например, во время обсуждения с руководством Красноярского края проекта «Чистый воздух» министр экологии озаботился трубами, которые «торчат и кидаются в глаза». Вот что он сказал:

«Что бросается в глаза человеку, который приехал из красиво накрашенной Москвы? У вас огромное количество труб, которые торчат! И они прямо кидаются в глаза и напоминают всем, что не маленькие трубы над частным сектором наносят какой-то вред, а именно большие трубы.

Подумайте, украсить эти трубы в ночное время. Чтобы они светились, чтобы была какая-то иллюминация. Добавить немножко эти трубам какой-то эффект».

«А это точно министр экологии?», недоумевают красноярцы.

«Это запредел! Может, и хорошо, что от Москвы далеко живем. Даааааа»;

«Мультимедиа-труба! Запах-цвет-настроение. Круто. А если с них wi-fi раздавать, мы сами будем просить, чтобы еще поставили»;

«Не раскрыт вопрос влияния подсветки на экологию. Требую продолжения банкета»;

«Предлагаю обклеить стразиками. Мимими, чтобы».