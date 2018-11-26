Министр экологии РФ предложил украсить иллюминацией трубы заводов в Красноярске, чтобы они не напоминали, кто загрязняет воздух
Во время визита в Красноярск министр экологии и природопользования России Дмитрий Кобылкин побывал на нескольких предприятиях и провел совещание, на котором собирался жестко поговорить с чиновниками наедине, без журналистов.
Однако некоторые замечания и предложения министра вызвали негативную волну высказываний красноярцев, об это сообщает телекомпания ТВК.
Например, во время обсуждения с руководством Красноярского края проекта «Чистый воздух» министр экологии озаботился трубами, которые «торчат и кидаются в глаза». Вот что он сказал:
«Что бросается в глаза человеку, который приехал из красиво накрашенной Москвы? У вас огромное количество труб, которые торчат! И они прямо кидаются в глаза и напоминают всем, что не маленькие трубы над частным сектором наносят какой-то вред, а именно большие трубы.
Подумайте, украсить эти трубы в ночное время. Чтобы они светились, чтобы была какая-то иллюминация. Добавить немножко эти трубам какой-то эффект».
«А это точно министр экологии?», недоумевают красноярцы.
«Это запредел! Может, и хорошо, что от Москвы далеко живем. Даааааа»;
«Мультимедиа-труба! Запах-цвет-настроение. Круто. А если с них wi-fi раздавать, мы сами будем просить, чтобы еще поставили»;
«Не раскрыт вопрос влияния подсветки на экологию. Требую продолжения банкета»;
«Предлагаю обклеить стразиками. Мимими, чтобы».
Министр экологии РФ предложил украсить иллюминацией трубы заводов в Красноярске, чтобы они не напоминали, кто загрязняет воздух.Во время визита в Красноярск министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин предложил подсветить трубы заводов в Красноярске и украсить их иллюминацией. По мнению министра, они торчат и кидаются в глаза .