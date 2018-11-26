2018-11-26T09:35:55+03:00
Общество

Министр экологии РФ предложил украсить иллюминацией трубы заводов в Красноярске, чтобы они не напоминали, кто загрязняет воздух

Они «торчат и кидаются в глаза» [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Фото с официального сайта администрации Красноярского краяФото с официального сайта администрации Красноярского края
Изменить размер текста:

Во время визита в Красноярск министр экологии и природопользования России Дмитрий Кобылкин побывал на нескольких предприятиях и провел совещание, на котором собирался жестко поговорить с чиновниками наедине, без журналистов.

Однако некоторые замечания и предложения министра вызвали негативную волну высказываний красноярцев, об это сообщает телекомпания ТВК.

Например, во время обсуждения с руководством Красноярского края проекта «Чистый воздух» министр экологии озаботился трубами, которые «торчат и кидаются в глаза». Вот что он сказал:

«Что бросается в глаза человеку, который приехал из красиво накрашенной Москвы? У вас огромное количество труб, которые торчат! И они прямо кидаются в глаза и напоминают всем, что не маленькие трубы над частным сектором наносят какой-то вред, а именно большие трубы.

Подумайте, украсить эти трубы в ночное время. Чтобы они светились, чтобы была какая-то иллюминация. Добавить немножко эти трубам какой-то эффект».

«А это точно министр экологии?», недоумевают красноярцы.

«Это запредел! Может, и хорошо, что от Москвы далеко живем. Даааааа»;

«Мультимедиа-труба! Запах-цвет-настроение. Круто. А если с них wi-fi раздавать, мы сами будем просить, чтобы еще поставили»;

«Не раскрыт вопрос влияния подсветки на экологию. Требую продолжения банкета»;

«Предлагаю обклеить стразиками. Мимими, чтобы».

Министр экологии РФ предложил украсить иллюминацией трубы заводов в Красноярске, чтобы они не напоминали, кто загрязняет воздух.Во время визита в Красноярск министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин предложил подсветить трубы заводов в Красноярске и украсить их иллюминацией. По мнению министра, они торчат и кидаются в глаза .

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Арестован заместитель управляющего Пенсионного фонда России по Красноярскому краю
В Красноярске названа дата открытия левобережной развязки с Николаевского моста
В Хакасии, где ищут пропавших туристов, не утихает ветер
Прогноз: Красноярский край заработает больше других регионов
Красноярских детей приглашают в шоу Максима Галкина
ВТБ повышает ставки по вкладам для действующих клиентов
Красноярск заработал на платных парковках 70 тысяч рублей
В Красноярске пройдет концерт памяти Алексея Клешко
Двойное ДТП в Красноярске: пострадали два человека и четыре машины
В Красноярске пройдет фестиваль науки "NAUKA 0+"
В Красноярске на предстоящей неделе потеплеет до плюсовых температур
В Минусинске шквалистым ветром повалило городскую елку
В хакасских горах пропали четверо туристов на снегоходах
В Красноярске пьяный водитель разбил две машины и снес несколько дорожных знаков
Энергосистема Красноярска прошла «краш-тест» непогодой: город выдержал напор стихии
Один обморозился, у второго рваная рана: спасатели помогли туристам, заблудившимся на красноярских «Столбах»
Житель Красноярского края попался инспекторам ДПС с правами, купленными через Интернет
Житель Тувы заплатит 20 тысяч штрафа за разведенный в тайге костер
В Красноярске бушует шквалистый ветер
В Красноярске шесть мужчин решили шикануть на деньги юной незнакомки
В РПЛ «Енисей» обыграл «Динамо» в Москве
Красноярский край планирует по нацпроектам привлечь 20 миллиардов рублей за 3 года
Снимки популярной модели из Красноярска украсили улицы Милана
В Красноярском крае водители массово жалуются на гололед на трассах