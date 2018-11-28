2018-11-28T09:51:20+03:00
Общество

Глава Красноярска рассказал, почему уволил руководителей Советского и Октябрьского районов

Импульса не хватило
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Глава Красноярска рассказал, почему уволил руководителей Советского и Октябрьского районовГлава Красноярска рассказал, почему уволил руководителей Советского и Октябрьского районовФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Глава Красноярска Сергей Еремин подтвердил информацию об увольнении руководителей двух районов города, которая появилась сегодня утром из неофициальных источников. Распоряжения об увольнении Игоря Кима с поста руководителя Октябрьского района и Андрея Короткова с поста руководителя Советского района уже подписаны с формулировкой «по собственному желанию». Исполнять обязанности с сегодняшнего дня, 28 ноября, будут первые замы Дмитрий Гурьев и Сергей Шанев.

А вот как Сергей Еремин прокомментировал свое решение:

- Сегодняшние задачи по содержанию районных территорий требуют от глав активного взаимодействия с бизнес-сообществом, с горожанами. И Игорь Вадимович, и Андрей Васильевич обладают необходимыми руководящими компетенциями, однако сегодня нужен импульс, рывок, который позволит качественно и комплексно преобразовать городское пространство.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24