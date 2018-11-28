Глава Красноярска рассказал, почему уволил руководителей Советского и Октябрьского районов

СЕГОДНЯ 09:51 2018-11-28T09:51:20+03:00

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Глава Красноярска Сергей Еремин подтвердил информацию об увольнении руководителей двух районов города, которая появилась сегодня утром из неофициальных источников. Распоряжения об увольнении Игоря Кима с поста руководителя Октябрьского района и Андрея Короткова с поста руководителя Советского района уже подписаны с формулировкой «по собственному желанию». Исполнять обязанности с сегодняшнего дня, 28 ноября, будут первые замы Дмитрий Гурьев и Сергей Шанев.

А вот как Сергей Еремин прокомментировал свое решение:

- Сегодняшние задачи по содержанию районных территорий требуют от глав активного взаимодействия с бизнес-сообществом, с горожанами. И Игорь Вадимович, и Андрей Васильевич обладают необходимыми руководящими компетенциями, однако сегодня нужен импульс, рывок, который позволит качественно и комплексно преобразовать городское пространство.