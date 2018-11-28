СМИ: глава Красноярска отправит в отставку руководителей двух районов города

СЕГОДНЯ 04:54 2018-11-28T04:54:28+03:00

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Глава Красноярска Сергей Еремин, возможно, уводит со своих постов руководителей двух самых крупных районов города – Октябрьского и Советского. Информацию распространили ряд красноярских СМИ со ссылкой на источник, близкий к администрации города. Что стало причиной такого неожиданного кардинального решения, неизвестно. Официальные приказы пока не подписаны, в самой администрации это факт пока никак не комментируют.

Без должностей остаются Игорь Ким и Андрей Коротков. Напомним, что Игорь Ким пять лет возглавлял департамент городского транспорта Красноярска в бытность предшествующего главы города Эдхама Акбулатова. С января этого года он возглавил Октябрьский район. Примерно в то же время был назначен и Андрей Коротков на должность главы Советского района.

Каковы официальные причины отстранения двух руководителей и кто займет их места, станет известно позднее.