Финалистов фотоконкурса «Самая красивая мама – 2» приглашают на торжественное награждение

СЕГОДНЯ 18:03 2018-11-27T18:04:30+03:00

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Закончилось голосование в фотоконкурсе «Самая красивая мама -2». Напомним, это совместный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» и клиники лазерной хирургии «Варикоза нет».

Посетители сайта «Комсомолки» выбрали пятерку финалистов. Задача выпала непростая. Ведь каждая участница была достойна первого места.

В итоге приветствуйте нашу главную победительницу - Надежда Комендат из села Долгий Мост Абанского района. Ее результат - 3266 голосов. А вот, как подписала свою фотографию Надежда: «У меня два замечательных сына Валентин,24 года и Михаил, 17 лет».

Наших победительниц мы приглашаем 28 ноября в пресс-центр «Комсомольской правды» (Никитина, 3 «б») в 17.00 часов на торжественное награждение.

КОНКРЕТНО

1 место Надежда Комендат – 3266 голосов;

2 место Анастасия Корчмина - 3006;

3 место Анастасия Ковалева – 621;

4 место Галина Гюнтер – 620;

5 место Альбина Култаева – 481.

И отдельные подарки для Лилит Антонян и Валентины Пасынковой от партнера конкурса.

Посмотреть на наших участниц можно на странице конкурса по ссылке.

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».