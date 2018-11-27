Финалистов фотоконкурса «Самая красивая мама – 2» приглашают на торжественное награждение
Закончилось голосование в фотоконкурсе «Самая красивая мама -2». Напомним, это совместный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» и клиники лазерной хирургии «Варикоза нет».
Посетители сайта «Комсомолки» выбрали пятерку финалистов. Задача выпала непростая. Ведь каждая участница была достойна первого места.
В итоге приветствуйте нашу главную победительницу - Надежда Комендат из села Долгий Мост Абанского района. Ее результат - 3266 голосов. А вот, как подписала свою фотографию Надежда: «У меня два замечательных сына Валентин,24 года и Михаил, 17 лет».
Наших победительниц мы приглашаем 28 ноября в пресс-центр «Комсомольской правды» (Никитина, 3 «б») в 17.00 часов на торжественное награждение.
КОНКРЕТНО
1 место Надежда Комендат – 3266 голосов;
2 место Анастасия Корчмина - 3006;
3 место Анастасия Ковалева – 621;
4 место Галина Гюнтер – 620;
5 место Альбина Култаева – 481.
И отдельные подарки для Лилит Антонян и Валентины Пасынковой от партнера конкурса.
Посмотреть на наших участниц можно на странице конкурса по ссылке.
Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».