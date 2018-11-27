2018-11-27T18:04:30+03:00
Конкурсы и тесты

Финалистов фотоконкурса «Самая красивая мама – 2» приглашают на торжественное награждение

Поздравляем очаровательных мам с заслуженной победой
Ирина КИРШЕВА
Поделиться:
Самая красивая мама по итогам конкурса - Надежда Комендант Фото: Личный архив участникаСамая красивая мама по итогам конкурса - Надежда Комендант Фото: Личный архив участника
Изменить размер текста:

Закончилось голосование в фотоконкурсе «Самая красивая мама -2». Напомним, это совместный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» и клиники лазерной хирургии «Варикоза нет».

Посетители сайта «Комсомолки» выбрали пятерку финалистов. Задача выпала непростая. Ведь каждая участница была достойна первого места.

В итоге приветствуйте нашу главную победительницу - Надежда Комендат из села Долгий Мост Абанского района. Ее результат - 3266 голосов. А вот, как подписала свою фотографию Надежда: «У меня два замечательных сына Валентин,24 года и Михаил, 17 лет».

Наших победительниц мы приглашаем 28 ноября в пресс-центр «Комсомольской правды» (Никитина, 3 «б») в 17.00 часов на торжественное награждение.

КОНКРЕТНО

1 место Надежда Комендат – 3266 голосов;

2 место Анастасия Корчмина - 3006;

3 место Анастасия Ковалева – 621;

4 место Галина Гюнтер – 620;

5 место Альбина Култаева – 481.

И отдельные подарки для Лилит Антонян и Валентины Пасынковой от партнера конкурса.

Посмотреть на наших участниц можно на странице конкурса по ссылке.

Генеральный партнер проекта - клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске в районе остановки «ДК им. 1 Мая» не осталось и следа от павильонов
Под Красноярском электричка сбила 13-летнего подростка
В Красноярске за загрязнение воздуха на два месяца закрыли два предприятия
Житель Красноярска поругался с женой и написал на нее заявление об угоне их общей машины
На Кремлевскую елку от Красноярского края поедут 90 школьников
В Красноярске молодому человеку за жестокое убийство девушки и надругательство над трупом дали 22 года
В Красноярске из лесных массивов выпилят старые и больные деревья
В Шушенском районе приятели убили мужчину, который попросил их помочь спрятать тело убитой им женщины
Красноярцев приглашают обсудить актуальную схему теплоснабжения города на следующий год
Управляющие компании Красноярска не должны резко повышать плату за услуги ЖКХ
В Красноярском крае в тазу с водой утонул 9-месячный малыш, за которым присматривала 14-летняя сестра
Почти везде плохо: во всех районах Красноярска датчики, показывающие загрязнение, зашкаливают
Деньги прилюдно не считать, с расстегнутой сумкой не ходить: красноярские полицейские предупреждают о карманниках
Почти 500 000 миллионов рублей выделяют Красноярску на переселение людей из ветхого жилья
Школы Красноярска приглашают на свои спортплощадки не школьников
В Красноярске бастуют ассенизаторы – они не принимают заказы на откачку септиков
Остановился в сугроб: в Назарове инспекторы в ходе погони задержали пьяного «повторника»
Красноярск «обвяжут» зеленым поясом
Молодая жительница Красноярска «выписала» гашиш из Амстердама
Под Красноярском уберут два самых неудобных для автомобилистов железнодорожных переезда