2018-11-02T06:54:56+03:00
Фотоконкурсы

Самая красивая мама - 2!

Стать победительницей может каждая мама из Красноярского края!
Ирина КИРШЕВА
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Все мамы красивые, милые, нежные и неповторимые!Все мамы красивые, милые, нежные и неповторимые!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Кто прекрасней всех на свете? Кого любят все дети? Ну, конечно, это мама! Для каждого ребенка его мама самая милая, нежная, очаровательная, добрая и сказочно красивая. Королева, волшебница и добрый друг. Ведь мама всегда выглядит чудесно, даже с растрепанной прической. Мама все-все может! А еще всегда поймет, выслушает и посоветует, как лучше.

25 ноября все мамы мира будут отмечать Международный день матери. А медиахолдинг «Комсомольская правда» в преддверии этого дня объявляет о старте фотоконкурса «Самая красивая мама - 2». Мы приглашаем всех мам Красноярского края принять в нем участие. Отвлекитесь от домашних дел, да и работа пусть подождет. Уделите время себе любимой!

Как принять участие?

Загрузите свою фотографию на страницу конкурса на сайте kp.ru. (Если не сможете разобраться, как это сделать, посмотрите видеоинструкцию). Укажите свое имя, фамилию, возраст и контактный телефон. И еще напишите, как зовут сыночка или дочку, сколько им лет. Кстати, можно загружать и фотографии своих мам и бабушек!

Кто победит?

Все мамы красивые, милые, нежные и неповторимые, но… в нашем фотоконкурсе победит всего пять участниц! Почему? Все просто! Помимо красоты они обладают еще очень важными качествами - очень активные и с невероятной волей к победе. А еще, у них самые лучшие друзья, которые и помогут занять призовое место. В финал попадут пять конкурсанток - лидеров голосования. Каждая получит шикарные подарки от партнера конкурса и море комплиментов.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 1 ноября до 15 ноября - прием фотографий

С 16 по 25 ноября - голосование

26 ноября - подведение итогов

28 ноября - торжественное награждение

УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

За понравившуюся участницу смогут проголосовать все желающие посетители сайта, друзья и знакомые участников.

Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

По всем интересующим вопросам звоните по телефону - 8-953-597-34-66 (куратор конкурса Ирина Киршева).

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