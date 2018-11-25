2018-11-25T12:44:35+03:00
Происшествия

В хакасских горах пропали четверо туристов на снегоходах

Спасатели и волонтеры ведут поиски
Ольга КОСТИНА
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Спасатели ищут потерявшихся туристов Фото: МЧС ХакасииСпасатели ищут потерявшихся туристов Фото: МЧС Хакасии
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В Орджоникидзевском районе Хакасии ведутся поиски четырех туристов. Спецсообщение спасателям Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России поступило из полиции. Накануне вечером, 24 ноября, четыре человека катались на снегоходах и не вернулись в назначенное время.

Об их пропаже заявил мужчина, который сдавал им жилье в поселке Приисковый. По предварительной информации, двое из пропавших - жители Красноярского края.

- Поисковые работы проводят 8 спасателей и 2 единицы техники, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МЧС Хакасии. - На помощь привлечены волонтеры на снегоходах. Использовать авиацию не позволяют сложные погодные условия - сильный ветер.

Прогноз погоды неблагоприятный и на завтра. Синоптики прогнозируют порывы западного ветра 13-22 метров в секунду, метели. На дорогах гололедица.

Напомним, неделю назад в той же местности потерялись двое жителей Красноярского края. Они тоже катались на снегоходах и заблудились. Мужчины провели ночь в тайге, а наутро их благополучно нашли спасатели. Но тогда погода была ясной, а сейчас ситуация усугубляется плохими погодными условиями: шквалистый ветер, метель.

Спасатели в очередной раз обращаются к любителям экстремального отдыха:

- Собираясь в такое рисковое путешествие, готовьтесь соответственно. Не пожалейте дополнительных средств ради собственной безопасности, возьмите с собой навигатор и спутниковый телефон. Всегда будьте готовы провести ночь в тайге, если не готовы - сидите дома.

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