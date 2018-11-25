2018-11-25T19:58:39+03:00
Общество

В Красноярске на предстоящей неделе потеплеет до плюсовых температур

Почти каждый день будет идти снег
Ольга КОСТИНА
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В краевом центре снова ожидается потеплениеВ краевом центре снова ожидается потеплениеФото: Мария ЛЕНЦ
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Сложно поверить, что в краевой центр снова вернется тепло после сегодняшнего дня. В Красноярске до сих пор бушует штормовой ветер и пока не планирует сдавать свои позиции. В усиленном режиме работают все городские службы, энергетики, полиция и МЧС.

Но, тем не менее, самыми холодными на предстоящей неделе будут первые два рабочих дня. А после столбики термометров снова поползут вверх. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали специалисты красноярского Гидрометцентра.

В понедельник, 26 ноября, днем ожидается до -10 градусов, ночью похолодает до -15 градусов. Будет пасмурно и синоптиками обещан снегопад. Во вторник, 27 ноября, в светлое время суток до -11 градусов, в темное время суток до -17 градусов. И продолжит идти снег. В среду, 28 ноября, днем потеплеет до -6 градусов, ночью ожидается до –11 градусов. Все так же снежно. В четверг, 29 ноября, облачно с прояснениями, небольшой снег и до -7 градусов днем. В пятницу, 30 ноября, снова оттепель, мокрый снег и до +2 градусов днем. К ночи ожидается до -15 градусов. На дорогах гололед.

1 декабря зима вступит в свои права не только по календарю. В субботу похолодает днем до -10 градусов, в темное время суток до -15 градусов. Облачно и небольшой снег.

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