2018-11-12T09:36:46+03:00
Происшествия

Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки «Боинга» в норильском аэропорту

Сотрудники следственного управления на транспорте выясняют обстоятельства случившегося
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Во время подлета к аэропорту у самолета не вышли закрылки. Перед посадкой на взлетно-посадочную полосу закрылки вышлиВо время подлета к аэропорту у самолета не вышли закрылки. Перед посадкой на взлетно-посадочную полосу закрылки вышлиФото: Мария ЛЕНЦ
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Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки «Боинга» в норильском аэропорту. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Напомним, Боинг-737-800 летевший по маршруту «Москва - Норильск» совершил аварийную посадку в заполярном аэропорту сегодня, 12 ноября, рано утром.

- Во время подлета к аэропорту у самолета не вышли закрылки. Перед посадкой на взлетно-посадочную полосу закрылки вышли, и воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Норильска, - говорят в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

На борту самолета находились 178 пассажиров (26 из которых - дети) и семь членов экипажа. Сотрудники следственного управления на транспорте выясняют обстоятельства случившегося. После проверки они примут решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела.

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