2018-11-12T05:29:25+03:00
Происшествия

В аэропорту Норильска аварийно приземлился «Боинг»

На борту самолета было более 180 пассажиров
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Сейчас обстоятельства случившегося выясняют технические специалисты, скорее всего, инициируют проверку и следователи, и руководство авиакомпании-перевозчика, которой принадлежит этот «Боинг».Сейчас обстоятельства случившегося выясняют технические специалисты, скорее всего, инициируют проверку и следователи, и руководство авиакомпании-перевозчика, которой принадлежит этот «Боинг».Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Аэропорту Норильска аварийно приземлился «Боинг». Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, самолет совершил посадку сегодня, 12 ноября, ранним утром (около 6.15 по местному времени).

По информации Западно-Сибирского следственного управления на транспорте, Боинг 737-800 летел из столицы в заполярный город. Когда экипаж начал готовиться к посадке в Норильске, приборы показали, что у судна не выпустились закрылки. К счастью, посадка прошла благополучно. На борту находились почти 200 человек – 163 взрослых, 20 детей и 6 членов экипажа.

Этот борт должен был вылететь сегодня же, в 9.00, обратно в столицу. Но специалисты решили не выпускать самолет на рейс и отправить пассажиров, следовавших в столицу другим самолетом.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют технические специалисты, скорее всего, инициируют проверку и следователи, и руководство авиакомпании-перевозчика, которой принадлежит этот «Боинг».

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