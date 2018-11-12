В Аэропорту Норильска аварийно приземлился «Боинг». Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, самолет совершил посадку сегодня, 12 ноября, ранним утром (около 6.15 по местному времени).

По информации Западно-Сибирского следственного управления на транспорте, Боинг 737-800 летел из столицы в заполярный город. Когда экипаж начал готовиться к посадке в Норильске, приборы показали, что у судна не выпустились закрылки. К счастью, посадка прошла благополучно. На борту находились почти 200 человек – 163 взрослых, 20 детей и 6 членов экипажа.

Этот борт должен был вылететь сегодня же, в 9.00, обратно в столицу. Но специалисты решили не выпускать самолет на рейс и отправить пассажиров, следовавших в столицу другим самолетом.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют технические специалисты, скорее всего, инициируют проверку и следователи, и руководство авиакомпании-перевозчика, которой принадлежит этот «Боинг».