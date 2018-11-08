Дмитрий Аленичев остается тренировать красноярский «Енисей»

СЕГОДНЯ 12:37 2018-11-08T13:10:52+03:00

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Вопрос о расторжении контракта не стоит: Аленичев остается тренировать красноярский «Енисей». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Напомним, после проигрыша наших футболистов команде «Локомотив» пошли слухи о том, что главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева снимут с должности. А на игру с «Анжи» красноярский ФК поехал без главного наставника, с тренерским штабом «молодежки» во главе с Александром Алексеевым. В клубt официально заявляли: от комментариев на эту тему пока воздержимся.

И вот появилась официальная информация: Дмитрий Аленичев остается.

- У нас продолжаются трудовые отношения с тренерским штабом Дмитрия Аленичева. Он не был на игре с махачкалинским «Анжи», но, тем не менее, контракт с ним продолжается. Тренерский штаб Аленичева поедет вместе с командой на игру в Краснодар. Вопрос по расторжению контракта на сегодняшний день не стоит, - прокомментировал министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

Сейчас красноярский «Енисей» остается на последней строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Следующую игру ФК проведет в Краснодаре 11 ноября.