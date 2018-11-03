СЕГОДНЯ 08:25 2018-11-03T08:25:16+03:00

После игры с «Локомотивом» поползли слухи о том, что главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева уволят. Но официальной информации от клуба на этот счет нет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Все комментарии на этот счет в клубе обещают дать после игры с командой Махачкалы

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Красноярский футбольный «Енисей» к матчу с «Анжи» будет готовить не Аленичев. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе клуба.

Напомним, последнюю игру наша команда провела 31 октября, «Енисей» встречался с «Локомотивом» и проиграл со счетом 4:1. Сейчас красноярский футбольный клуб находится на 16 месте – на самой нижней строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

После игры с «Локомотивом» поползли слухи о том, что главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева уволят. Но официальной информации от клуба на этот счет нет. Единственное, о чем точно сообщили в пресс-службе «Енисея», Аленичев не будет готовить команду к следующей игре, которую красноярские футболисты проведут с махачкалинским «Анжи».

- Готовить основную команду к матчу 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Анжи» будет тренерский штаб «молодежки» во главе с Александром Алексеевым. До окончания игры с «Анжи» никаких комментариев по данному поводу со стороны клуба не будет. Просьба отнестись с пониманием, - сообщают в ФК «Енисей».