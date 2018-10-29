2018-10-29T08:31:03+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей

Поделиться:
Фото: банк УралсибФото: банк Уралсиб
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ предлагает новый кредитный продукт для малого бизнеса — «Бизнес-Цель». Кредит выдается на любые цели, связанные с бизнесом клиента: пополнение оборотных средств, приобретение имущества, осуществление ремонта и другие цели.

Получить кредит могут как клиенты Банка УРАЛСИБ, так и предприятия малого бизнеса, не обслуживающиеся в Банке. Кредит «Бизнес-Цель» предусматривает финансирование под залог жилой или коммерческой недвижимости. Срок рассмотрения заявки составляет не более 2-х рабочих дней, при подаче заявки предусмотрен сокращенный перечень документов.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске отреставрируют Триумфальную арку на площади Мира
В Красноярском крае сняли с поезда пристававшего к проводнице пассажира
В Красноярске начали монтировать новогоднюю елку-рекордсменку
В Ачинске 6-летняя девочка попала в больницу в результате «воспитания» отчима
Красноярец Никита Трегубов завоевал Кубок России по скелетону
Сбежавшего из-под Красноярска заключенного задержали в Ростовской области
В Красноярске у директора фирмы изъяли шкурок 339 соболей
Школьницы с помощью лишайника нашли самый чистый район в Красноярске
В Красноярском крае заработала новая система фиксации нарушений ПДД
В Красноярске застройщики отказываются возводить дома в Солнечном
В Красноярске ночью дотла выгорела дача на Сопке
В 110 километрах от Красноярска произошло землетрясение магнитудой 3,5
На юге Красноярского края в ДТП погибли три человека и четверо ранены
Красноярские полицейские поздравили с днем рождения 8-летнего мальчика
В молодежном первенстве «Енисей» и «Локомотив» сыграли вничью
«Жутковато, но очень органично»: красноярские школьники сняли horror-видео в преддверии Хэллоуина
В Красноярском крае полицейские ведут борьбу с браконьерами
Мошенник из Норильска искал своих жертв по телефонному справочнику Минусинска
Красноярские спасатели помогли туристам, пострадавшим при посещении заповедника «Столбы»
Португалец Мануэл Фернандеш в составе «Локомотива» прибыл в Красноярск на матч против «Енисея»
Серьезная авария с участием такси в Красноярске
Красноярские полицейские просят футбольных болельщиков вести себя культурно во время матча «Енисей» - «Локомотив»
У жителя Красноярского края прямо из гаража похитили машину
Красноярцев приглашают на «Большие гонки»!
Экс-министр культуры края Елена Мироненко попрощалась с Красноярском
Рабочие приступили к благоустройству кольца на Предмостной площади в Красноярске
Красноярский школьник стал финалистом конкурса от Google и Facebook
На Ястынской в Красноярске сгорели автомойка и магазин запчастей