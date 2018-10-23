Бывший муж подозреваемой в разврате учительницы из Канска пытается забрать детей через суд

23 Окт. 08:32 2018-10-23T08:35:24+03:00

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После скандальных домогательств учительницы к ученику и возбуждении уголовного дела по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего, в этой истории начался новый виток событий.

Бывший муж Светланы Филипповой, Александр, обратился в Канский районный суд с исковым заявлением об определении места жительства дочерей 4 и 6 лет, об этом сообщает ИА «Запад»:

- Все, чего я сейчас хочу после всей этой грязной истории, чтобы мои дети были рядом со мной. Я и раньше не был доволен, как Светлана смотрит за детьми. Помню один из последних случаев, когда мне отдали девочек на несколько дней. В пакете с вещами, которые передала мне бывшая супруга, чтобы переодевать девочек, я обнаружил грязное нижнее белье Светланы. Раньше меня все это возмущало, я пытался обратить органы опеки внимание на уход за детьми, но каждый раз слышал, что все хорошо. Теперь считаю, что детям там небезопасно, - рассказывает Александр.

Мужчина женился во второй раз, и его жена не возражает, чтобы девочки жили в их семье.

Александр также рассказал, что во время брака Светлана заявляла, что «не нагулялась», а муж и дети ей мешают.

Напомним, интимная переписка учительницы английского языка с девятиклассником была опубликована в начале октября. По факту переписки следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.135 "Развратные действия", сама же Светлана заявила, что хотела родить своему ученику ребенка.

Сейчас она собирает деньги на адвоката, ей нужно 80 тысяч рублей и она просит скинуться, кто сколько может.