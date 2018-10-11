В Красноярском крае завели уголовное дело на учительницу, начавшую интимную переписку с учеником

СЕГОДНЯ 14:03 2018-10-11T14:41:47+03:00

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«Комсомольская правда»-Красноярск подробно рассказывала о переписке эротического характера, которую вела учительница, мама двоих детей, со своим 15-летним учеником. То, что поначалу касалось двоих, стало темой общественного обсуждения и основой уголовного дела по статье 135 УК РФ (развратные действия). И хотя женщина не предлагает мальчику интимные отношения напрямую, все же в ее словах «хочу целовать», «хочу ласкать», «хочу прикасаться» следователи усматривают развратные действия в отношении несовершеннолетнего.

Знакомство между Светланой и Никитой не было продолжительным: ее приняли на работу в школу № 6 города Канска учителем английского языка с 1 сентября этого года. И практически сразу она написала первое сообщение своему 15-летнему ученику. Переписка между ними длилась несколько дней. Подросток воспринял ее слова как намек на интимные отношения и попросил больше ему не писать (позже она заявит, что «хотела родить ему ребенка»).

Посетители сайта kp.ru обсуждают это событие, и почти все осуждают Светлану. Вот только несколько мнений:

«Судя по всему у тети проблемы с головой, даже не важно - учительница она или космонавт .Тут дело что она взрослый человек....А так это всё с педофилией граничит», «Когда же вы поймёте, что влюбленность - это возвышенное, восторженное состояние женской души. Желание полностью принадлежать и обладать любимым мужчиной, его мыслями и чувствами, забота друг о друге и ответственность ассоциируются у женщины с любовью и счастьем. А сексуальное соблазнение детей и подростков это попытка удовлетворения низменного желания - похоти, никак не связанное ни с романтикой влюблённости, ни с глубоким чувством любви. Подросток - очень лёгкая добыча, так как неопытен телом и душой. Потом всё это скажется в его в циничном отношении к женщинам, в неспособности любить и доверять, а также в попытках самому растлить несовершеннолетнюю. Поэтому женская педофилия также порицается и наказывается в любом цивилизованном обществе, как и мужская», «Такие женщины в педагогике - это вообще катастрофа. Ведь для мальчика это все равно опыт общения с женщиной, который станет для него негативным. Как оно отразится потом на его будущем выборе партнера?», «Вот за одну такую переписку на мужика уже завели бы уголовное дело и "порвали" бы моралисты в сетях. А тут начнут говорить о светлых чувствах бедной женщины, корой не хватало мужского внимания».

Те, редкие слова в защиту «бедной женщины», разбиваются о железный аргумент: «а Вы бы хотели, чтобы это именно Вашему сыну такое писала учительница?».

Но кроме общественного порицания, свое слово скажут и юристы. Текст переписки проверят специалисты, уже назначена лингвистическая экспертиза. А сама учительница пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

Свои выводы должны сделать управление образования города Канска и школа, где все это произошло.