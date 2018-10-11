2018-10-11T14:41:47+03:00
Происшествия

В Красноярском крае завели уголовное дело на учительницу, начавшую интимную переписку с учеником

30-летнюю преподавательницу обвиняют в развратных действиях. «А вы бы хотели такого педагога для своего сына?»
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Фото соцсетиФото соцсети
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда»-Красноярск подробно рассказывала о переписке эротического характера, которую вела учительница, мама двоих детей, со своим 15-летним учеником. То, что поначалу касалось двоих, стало темой общественного обсуждения и основой уголовного дела по статье 135 УК РФ (развратные действия). И хотя женщина не предлагает мальчику интимные отношения напрямую, все же в ее словах «хочу целовать», «хочу ласкать», «хочу прикасаться» следователи усматривают развратные действия в отношении несовершеннолетнего.

Знакомство между Светланой и Никитой не было продолжительным: ее приняли на работу в школу № 6 города Канска учителем английского языка с 1 сентября этого года. И практически сразу она написала первое сообщение своему 15-летнему ученику. Переписка между ними длилась несколько дней. Подросток воспринял ее слова как намек на интимные отношения и попросил больше ему не писать (позже она заявит, что «хотела родить ему ребенка»).

Посетители сайта kp.ru обсуждают это событие, и почти все осуждают Светлану. Вот только несколько мнений:

«Судя по всему у тети проблемы с головой, даже не важно - учительница она или космонавт .Тут дело что она взрослый человек....А так это всё с педофилией граничит», «Когда же вы поймёте, что влюбленность - это возвышенное, восторженное состояние женской души. Желание полностью принадлежать и обладать любимым мужчиной, его мыслями и чувствами, забота друг о друге и ответственность ассоциируются у женщины с любовью и счастьем. А сексуальное соблазнение детей и подростков это попытка удовлетворения низменного желания - похоти, никак не связанное ни с романтикой влюблённости, ни с глубоким чувством любви. Подросток - очень лёгкая добыча, так как неопытен телом и душой. Потом всё это скажется в его в циничном отношении к женщинам, в неспособности любить и доверять, а также в попытках самому растлить несовершеннолетнюю. Поэтому женская педофилия также порицается и наказывается в любом цивилизованном обществе, как и мужская», «Такие женщины в педагогике - это вообще катастрофа. Ведь для мальчика это все равно опыт общения с женщиной, который станет для него негативным. Как оно отразится потом на его будущем выборе партнера?», «Вот за одну такую переписку на мужика уже завели бы уголовное дело и "порвали" бы моралисты в сетях. А тут начнут говорить о светлых чувствах бедной женщины, корой не хватало мужского внимания».

Те, редкие слова в защиту «бедной женщины», разбиваются о железный аргумент: «а Вы бы хотели, чтобы это именно Вашему сыну такое писала учительница?».

Но кроме общественного порицания, свое слово скажут и юристы. Текст переписки проверят специалисты, уже назначена лингвистическая экспертиза. А сама учительница пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

Свои выводы должны сделать управление образования города Канска и школа, где все это произошло.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярском крае интимная переписка учителя с учеником на интимные темы стала основой уголовного дела
Будут ли отменены выборы в Хакасии?
На Красноярскую книжную ярмарку приедут 250 российских издательств
Небо в Норильске стало зеленым
Заксобрание Красноярского края утвердило первых вице-губернаторов
ВТБ запускает новую линейку РКО для корпоративных клиентов
В Красноярске изменились цены на жилье
ВТБ приобретает «Саровбизнесбанк»
На Красноярском цементном заводе прошла встреча с потребителями продукции
В Красноярске избили и ограбили 9-летнего ребенка
В Красноярском крае подорожали огурцы и знания
В Красноярском крае подвели итоги клещевого сезона: умерли три человека
Красноярский Арбитражный суд оштрафовал железную дорогу на 500 тысяч рублей
«Везу спирт, даю взятки» - в Красноярске задержан водитель-нарушитель
Минусовые температуры придут в Красноярск ненадолго
В Красноярске отпразднуют 200-летие матери Сурикова его любимыми шанежками со сметаной
В Красноярске водитель потерял сознание и устроил массовое ДТП
В Красноярске прокуратура требует расширить дорогу до «Белых рос»
СМИ: сразу двух министров в Красноярском крае могут отправить в отставку
В Красноярске под снос пошли павильоны, незаконно торгующие алкоголем
В Красноярске открыли дорогу до аэропорта по одной полосе
Красноярская полиция пожаловалась на разгул граффитистов в городе
Педофила-«гинеколога» из Красноярска задержали в Сызрани
В филармонии пройдет концерт Российского национального оркестра
В Красноярском крае объявили конкурс на должность директора фонда капремонта
Житель Красноярска украл у курьера пиццу вместе с деньгами