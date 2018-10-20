2018-10-20T18:23:42+03:00
Происшествия

«Склонен к провокациям»: в ГУФСИН прокомментировали жалобу заключенного на пытки в красноярской колонии

Там исключают противоправные действия своих сотрудников
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Склонен к провокациям»: в ГУФСИН прокомментировали жалобу заключенного на пытки в красноярской колонии«Склонен к провокациям»: в ГУФСИН прокомментировали жалобу заключенного на пытки в красноярской колонииФото: Мария ЛЕНЦ
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В ГУФСИН России по Красноярскому краю официально прокомментировали информацию о пытках, которым подвергался заключенный ИК № 17. В ведомстве ее назвали несоответствующей действительности и пояснили: за все время, пока Б. отбывает срок в колонии, проводилось множество проверок и ни разу не было установлено, чтобы сотрудники колонии необоснованно применяли к нему физическую силу.

Заключенному дали характеристику: ведет себя агрессивно, склонен к провокациям и сутяжничеству. За нарушение режима неоднократно бывал в помещении камерного типа (карцере). Осужден за терроризм и покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что информация о пытках и побоях появилась в интернете. «Комсомольской правде»-Красноярск ее подтвердил адвокат осужденного Иван Хорошев. Он рассказал, что в августе этого года мужчину в карцере избили семь сотрудников колонии, пытали электрошокером, пригрозили убить, если он на них пожалуется.

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