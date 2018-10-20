2018-10-20T09:59:02+03:00
Происшествия

Осужденный за терроризм и бандитизм заключенный красноярской колонии пожаловался на пытки

В ГУФСИне информацию не подтвердили
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Осужденный за терроризм и бандитизм заключенный красноярской колонии пожаловался на пыткиОсужденный за терроризм и бандитизм заключенный красноярской колонии пожаловался на пыткиФото: Мария ЛЕНЦ
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Заключенный красноярской исправительной колонии №17 пожаловался на пытки электрошокером, избиение и угрозы убийства. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердил адвокат Иван Хорошев, который представляет интересы пострадавшего заключенного.

В августе этого года в помещении камерного типа (ПКТ) мужчину якобы избили семеро сотрудников колонии. Били в пах, пытали электрошокером. Пригрозили, если он кому-нибудь пожалуется на них, его изнасилуют и «заколят галоперидолом» (лекарственное средство, применяется при расстройствах психики). Пообещали убить его, представив все, как самоубийство. Все происходящее было записано на камеру видеонаблюдения, которая находилась в камере.

Заключенный порезал себе живот и руки, благодаря этому попал в тюремную больницу. И уже из больницы смог связаться с правозащитником.

По информации главка следкома: заключенный Б. был осужден в 2005 году Верховным судом Чеченской республики на 16 лет за терроризм, бандитизм, нападение на сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия.

В ГУФСИНе России по Красноярскому краю прокомментировали: информация о нарушении прав осужденного Б. не соответствует действительности. Фактов пыток осужденного за период отбывания наказания ни одной проверкой выявлено не было. А сам осужденный Б. ведет себя агрессивно, постоянно нарушает установленный режим содержания, склонен к провокациям и сутяжничеству.

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