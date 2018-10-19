Канская учительница, которую подозревают в интимной переписке со школьником, собирает деньги на адвоката

19 Окт. 10:53 2018-10-19T10:53:35+03:00

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Учительница из Канска, на которую завели уголовное дело за интимную переписку со школьником, собирает деньги на адвоката. Причем она надеется, что ей в этом помогут всем миром. На своей странице в социальной сети она сообщила номер своей банковской карты и ждет, что на нее начнут поступать деньги от неравнодушных людей. Адвокат просит за свои услуги 80 тысяч рублей, половину их них нужно будет отдать в ближайший понедельник.

Судя по всему, 30-летняя женщина не считает себя виновной, а все происходящее вокруг себя воспринимает, как «лови момент». Сообщает: «На канале россия 1 выйдет передача прямой эфир с андреем малаховым(я -героиня). Смотрите!!!!» (орфография полностью сохранена – прим. ред.).

Напомним, что история получила огласку, когда покоривший сердце учительницы девятиклассник выложил в интернет их переписку. Таким образом он хотел избавиться от домогательств. А сама женщина заявила публично, что хотела бы выйти за него замуж, когда ему исполнится 18 лет.