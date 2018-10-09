«Я родить ему хотела!»: подозреваемая в совращении 15-летнего подростка учительница дала первое интервью на камеру

СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-09T09:01:31+03:00

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30-летняя учительница английского Светлана Ф. (из Канска Красноярского края), которую подозревают в приставании к 9-класснику, призналась в своих чувствах к нему на камеру. Первое интервью она согласилась дать корреспондентам местного ТВ.

Напомним, об этой истории стало известно на прошлой неделе. Скандал начался, когда в соцсети попали скрины переписки педагога и 15-летнего школьника. Понекоторым данным, их выложил сам парень. «Хочу целовать, ласкать.., снять с тебя рубашку» - писала ему женщина. Ради ученика она готова была даже уйти из школы. Хотя у нее есть семья, маленькие дети (с мужем Светлана в разводе). Когда школьник не ответил взаимностью, написала заявление об уходе.

Первое интервью на камеру учительницы об интим-переписке с учеником.Скандал набирает обороты! Учитель английского языка рассказала нашей съемочной группе свою правду о случившемся. О переписке учителя с девятиклассником, а также о взаимоотношениях и связях с другими школьниками в репортаже Марии Гримбаум.

Вот такая переписка. Фото, видео: Канск 5 канал.

- Я так решила, я ему понравилась, - заявила корреспондентам издания «Канск 5 канал». – Написала ему в соцсети, что хотела познакомиться, пообщаться…

Следком уже начал проверку. Фото, видео: Канск 5 канал.

Однако, по словам учительницы, близости у них не было.

- Когда ему исполнится 18 лет, я бы хотела выйти за него замуж и родить ему детей, - клянется женщина. – Сейчас это всё так переворачивают, как будто я ненормальная или как будто я сумасшедшая - не дружу с головой. Так вот, я не извращенка, я не педофилка, я учитель, который работал в школе. Прошу закрыть эту тему!

Впрочем, сделать это уже не получится. После того, как о скандале сообщили в СМИ, следком начал проверку ЧП.

- По предварительным данным, в одной из социальных сетей размещена информация о переписке неустановленного лица (предположительно учителя) с подростком на интимные темы. В настоящее время устанавливаются личности участников переписки. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям учителя и будет принято процессуальное решение, - рассказывают в ГСУ СК по краю.

А как же расписка, которую распространяют сейчас в соцсетях? В ней Светлана якобы признается, что она, женщина, у которой есть маленькие дети, имела несколько романов с несовершеннолетними. Эту бумагу учительница называла фейком, подделкой.

Кстати, руководство школы, где она проработала меньше месяца, уверяет: об этой истории впервые узнали из новостей. Ни в чем таком заподозрить педагога не могли. Да и ушла она по собственному желанию.

Видео предоставлено телекомпанией «Канск 5 канал».