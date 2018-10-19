Власти Красноярска решили сделать парковку у Театра оперы и балета платной

19 Окт. 07:24 2018-10-19T07:24:01+03:00

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Власти Красноярске решили сделать платной парковку возле Театра оперы и балета. Об этом пишут «Городские новости» со ссылкой на документ, подписанный главой Красноярска Сергеем Ереминым. Так что автомобилистам, которые частенько бывают в тех местах, нужно усвоить: теперь за просто так оставлять машину на улице Бограда на участке от Вейнбайма до Перенсона не получится. В скором времени там появится новая платная парковка на 11 мест.

Напомним, что накануне стало известно о ликвидации парковки в центре города, на проспекте Мира в районе дома № 12. Также на три сократят количество парковочных мест на улице Каратанова, 4. Таким образом, власти города пытаются подстроить парковочное пространство под запросы автомобилистов. Но пока остается масса вопросов, в том числе по оплате за пользование стоянкой. Цена за час – 30 рублей, некоторым она кажется слишком большой, а кто-то и вовсе игнорирует информацию о том, что нужно заплатить.