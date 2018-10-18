Две платные парковки уберут из центра Красноярска

18 Окт. 11:23 2018-10-18T15:01:08+03:00

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В центре Красноярска на две платные парковки станет меньше. Такое распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Итак, одна из таких стоянок расположена возле дома на проспекте Мира,12, другая – у Каратанова,4. Первую (на 10 мест) уберут совсем, вторую (она на 7 авто) сделают меньше.

Причина – капремонт дороги и связанные с этим изменения схемы движения. Планируется, что парковки прекратят работать с 22 октября.

Впрочем, вместо них появятся новые. Одну разобьют тут же, на Каратанова,4. Правда, теперь здесь придется ставить машины не параллельно, а перпендикулярно дороге. И рассчитана она будет на 6 мест. Еще одну разместят на Бограда (участке между Перенсона и Вейнбаума). Это неподалеку от Театра оперы и балета.

Напомним, час стоянки - в промежуток с 8:00 до 18:00 - обойдется в 30 рублей. В выходные и праздничные (нерабочие) дни плату брать не будут. Когда начнут работать эти паркинги, информации пока нет.