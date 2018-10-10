В Красноярске 6-летний мальчик подарит своей маме букет из «осенних роз»

10 Окт. 08:57 2018-10-10T08:57:04+03:00

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25 ноября будет отмечаться Международный День матери. Мамы будут принимать подарки, объятья и поцелуи. Уже традиционно в преддверии этого светлого праздника медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит конкурс «Открытка для мамы»! К участию приглашают дети из Красноярского края. В первую очередь необходимо нарисовать рисунок, сделать поделку или аппликацию. Что подскажет ваша фантазия!

Например, 6-летний Артем Сергеев подарит своей мамочке букет из роз и назвал его «Осенние розы для мамули». Только цветы не совсем обычные. Мальчик смастерил их из осенних листьев и веточек, скрепил их нитями и скотчем, а потом упаковал в красивую оберточную бумагу. Полюбуйтесь, какая красота получилась!

А чем вы удивите свою маму? Не забудьте только сфотографировать подарок и загрузить изображение на страницу конкурса на сайте kp.ru. В описании укажите свои данные (имя, возраст), контактный телефон и электронную почту для обратной связи.

В результате голосования в финал попадут десять лидеров голосования (участники, набравшие максимальное количество голосов). Победителей мы пригласим на торжественное награждение, где их будет ожидать много чудесных сюрпризов.

Добавим, что прием заявок до 28 октября. Скорее беритесь за кисточки и краски, блестки и ткани, цветную бумагу!

Подробности на странице конкурса по этой ссылке.

Партнер проекта - Познавательно-развлекательный центр «Парк чудес Галилео».