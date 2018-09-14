2018-09-14T10:33:12+03:00
Конкурсы и тесты

Открытка для мамы – 2018!

Голосование начнется с 29 октября
Ирина КИРШЕВА
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Международный праздник День матери традиционно отмечается в последнее воскресенье ноябряМеждународный праздник День матери традиционно отмечается в последнее воскресенье ноябряФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В праздничном календаре существует одна очень важная дата – День матери. Отмечается этот светлый и добрый праздник в последнее воскресенье ноября. В этом году мамы будут принимать поздравления 25 ноября. И самым желанным подарком для каждой, несомненно, будет поцелуй и объятия своих детей. И как приятный бонус - открытка от замечательного сыночка или милой дочки.

Медиахолдинг «Комсомольская правда» объявляет о старте традиционного конкурса «Открытка для мамы - 2018»! Предлагаем всем детям Красноярска и Красноярского края принять в нем участие и поздравить своих милых, нежных, добрых мам с предстоящим праздником.

Осталось только сделать открытку. Может быть, это будет портрет мамы? Прекрасный букет? Или цветы из цветной бумаги с блестящими бусинками? Решать вам, наши юные участники! Скорее принимайтесь рисовать, мастерить, шить или клеить. Напоминаем, что принимаются открытки, рисунки, а также поделки (но не коллективные работы).

Как принять участие в конкурсе?

Сфотографируйте или отсканируйте рисунок, а после загрузите изображение на страницу конкурса на сайте kp.ru (от каждого участника принимается только один рисунок). В описании укажите данные автора (имя, возраст). Не забудьте написать контактный телефон и электронную почту для связи (на сайте не размещается).

Убедительная просьба: уважаемые родители и педагоги, курирующие наших участников, в графе «имя» указывайте данные ребенка - автора работы, а не свои.

Если возникнут трудности при оформлении заявки, то можете посмотреть для примера видеоинструкцию.

По итогам голосования мы выберем десять победителей – это участники, набравшие максимальное количество голосов.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

С 14 сентября по 28 октября – прием заявок;

С 29 октября по 18 ноября – голосование на сайте kp.ru;

21 ноября – подведение итогов;

23 ноября – торжественное награждение.

УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

За понравившийся рисунок смогут проголосовать все желающие посетители сайта, друзья и знакомые участников. Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать сразу за несколько участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

КСТАТИ

Ребята и педагоги, направившие их работы, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru.

Если возникнут вопросы по конкурсу, звоните куратору по телефону – 8-953-597-34-66 (Ирина КИРШЕВА).

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