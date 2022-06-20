В день молодежи красноярцы могут попасть в федеральную школу аудио и видео проектов! Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомольская правда» в Красноярске приглашает к участию в нашем уникальном проекте в рамках фестиваля ко Дню молодежи-2022, который состоится 26 июня.

Наша медиагруппа организует свою площадку в сквере им. А.С.Пушкина. Будем рады видеть на нашей площадке одаренных, творческих и просто активных молодых людей города и края (в возрасте от 14 до 35 лет), которые смогут проявить себя в 3-х разножанровых крутых номинациях медиахолдинга на федеральном уровне.

В молодежном проекте «Комсомолки» три составляющих:

1. Федеральная акция «Голоса молодежи» от Радио «Комсомольская правда»

26 июня на нашей площадке каждый желающий сможет попробовать себя в роли ведущего и автора подкаста одной из крупнейших разговорных радиостанций страны.

Что нужно от участника:

- заранее подумать над темой подкаста, которая интересна сейчас молодежи.

- прийти на нашу площадку, озвучить идею и с помощью журналистов «Комсомолки» записать свою «визитку» участника акции «Голоса молодежи».

Все материалы будут отслушаны, а с авторами лучших идей свяжутся федеральные журналисты радиостанции и предложат реальные варианты сотрудничества!

Самый лучший «голос молодежи» отправится в федеральную радиостудию «Комсомолки» в Москву, получит возможность заработать свои первые деньги, озвучивая подкасты и записывая ролики для радиостанции.

2.«Алый парус»* для творческой молодежи на площадках Росмолодежи

«Комсомольская правда» все 97 лет является изданием, которое поддерживает молодежные инициативы, творчество и креативные идеи. В газете более 30 лет выходил знаменитый «Алый парус»***, ставший кузницей для молодых талантов и лидеров молодежной культуры своего времени.

Мы возродили уникальный специальный проект «Комсомолки» и сегодня, с помощью социальных сетей и интернета, «Алый парус» снова ищет по всей стране талантливых молодых авторов, способных стать новыми лидерами мнений и кумирами поколения.

Что нужно от участника:

- заранее подумать, какое свое произведение(эссе, стихотворение, рассказ, репортаж)вы готовы представить миру и своим сверстникам.

- прийти 26 июня на площадку «Комсомолки» в сквер Пушкина с выбранным материалом и озвучить/зачитать текст (или его фрагмент), чтобы показать, как вы владеете искусством слова, как умеете талантливо излагать свои мысли и доносить свои идеи в письменной форме.

Вы также можете принять участие дистанционно и прислать свой текст до 26 июня на наш адрес komsomolka24@mail.ru

Лучший текст для «Алого паруса» станет претендентом на получение премии в 100 тысяч рублей!

*** Справка «КП»: Клубная газета журналистов всех поколений «Комсомольской правды». Страница для старшеклассников «Алый парус» была придумана в школьном отделе в начале 60-х. Вошла в историю журналистики, в историю педагогики как основоположник современной российской педагогической доктрины. Почта «АП» исчислялась миллионами писем. На страницах АП печатались Булат Окуджава, Чингиз Айтматов, Александр Володин, Константин Симонов и многие другие выдающиеся личности.

3. Всероссийский флешмоб по съемке видео-ролика «Я так вижу» о Дне молодежи при поддержке «Комсомольской правды»

Что нужно от участника:

- прийти 26 июня любые мероприятия Дня молодежи снимать короткие видео о самых ярких, интересных и вдохновляющих акциях, лекциях, мероприятиях, которые будут проходить в рамках фестиваля молодежи в Красноярске.

- прислать ваше лучшее видео на наш адрес komsomolka24@mail.ru и получить возможность стать соавтором видео-ролика «Я так вижу».

Видеоредакция «Комсомолки» отберет самые яркие сюжеты и смонтирует из них фильм, о жизни молодежи, который будет показан на сайте kp.ru для аудитории в 50 миллионов пользователей! А трое счастливчиков, чьи видео будут отобраны как самые сильные и яркие из всех присланных в адрес редакции КП работы, смогут получить и гонорар за свою работу, а также профессиональную консультацию по построению видеоисторий и продвижению такого контента в медиа, а также попробовать свои силы и побороться за стажировку в kp.ru в отделе видеопродакшена.

День молодежи в Красноярске 26 июня 2022 года: программа мероприятий на праздник

День молодежи в Красноярске пройдет 26 июня 2022 года. Отмечаться праздник будет в рамках проекта «В центре Мира». Посетителей жду мастер-классы, творческие номера, а в конце дня концерт репера L’One. Публикуем программу мероприятий. (подробнее)