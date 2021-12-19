В красноярской больнице №20 из-за пожара эвакуировались 264 человека. Фото: МЧС по Красноярскому краю

19 декабря в красноярский больнице на Инструментальной произошел пожар. Как сообщает МЧС, из здания самостоятельно эвакуировались 264 человека.

Сообщается, что загорелись стеллажи в терапевтическом корпусе больницы. 264 человека выбрались самостоятельно – до прибытия пожарных. Всех распределили по соседним корпусам. Детей среди них не было.

В МЧС по Красноярскому краю добавили, что площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 13:07 часов. На месте работали 83 человека и 23 единицы техники.