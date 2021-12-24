Поздравление губернатора Красноярского края Александра Усса с Новым годом 2022

Александр Усс, губернатор Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

Дорогие жители Красноярского края!

Поздравляем вас с Новым годом!

Вместе с душевным теплом и радостью этот замечательный праздник дарит предвкушение хороших перемен. Он объединяет людей разных поколений, напоминая о том, что семья, любовь, доброта – самое ценное в жизни.

2021 год стал для всех непростым. Он прошёл под знаком каждодневной борьбы с пандемией. Мы благодарны красноярским медикам за их профессиональный труд, отзывчивость и милосердие.

Этот год был наполнен напряжённой созидательной работой, результатами которой мы по праву гордимся. Восстанавливалась экономика, росла деловая активность. Краевой бюджет впервые в истории превысил 300 миллиардов рублей. Такое достижение даёт нам необходимый запас прочности для решения будущих задач.

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания края Фото: Мария ЛЕНЦ

Значимые события произошли в самых разных сферах. Продолжилась реализация крупных проектов «Енисейской Сибири». Опережающими темпами строится новый мост у посёлка Высокогорский. По всему краю возводятся школы, детские сады, спортивные и культурные объекты. Регион в очередной раз стал лидером в Сибири по урожайности зерновых, удержал первое место в стране по сбору рапса. Удалось многое сделать для развития авиации, городского транспорта. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны Красноярск удостоен почётного звания города трудовой доблести.

2022-й мы встречаем с оптимизмом и верой в собственные силы. Пусть он даст возможность каждому воплотить в жизнь давно намеченные планы, откроет новые горизонты развития. Искренне желаем всем крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия.

С праздником, дорогие земляки!

Губернатор Красноярского края А.В. Усс.

Председатель Законодательного Собрания края А.И. Додатко.