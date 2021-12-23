Вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова арестовали до 20 февраля 2022 года. Фото: ЗС края

Вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова арестовали на два месяца, он пробудет под стражей до 20 февраля 2022 года. Депутат обвиняется в 8 эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере».

Напомним, что в марте 2019 года в Красноярске был задержан сын депутата Госдумы и советник губернатора Антон Натаров, которого подозревают в мошенничестве с партийными миллионами. По мнению следствия, он переводил средства государственных предприятий через подконтрольные ему компании. В деле фигурирует муниципальная компания из Игарки, а также два СМИ, которые заключали договора на статьи, но их не писали и не публиковали. Тогда же в московском аэропорту Шереметьево был задержан и бухгалтер красноярского отделения ЛДПР Дениса Бундюка, который пытался вылететь в Милан.

И вот теперь под подозрение попал и его отец Сергей Натаров. Накануне судебное заседание, на котором ему должны были избрать меру пресечения, отложили, поскольку подозреваемый попал в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. Но 23 декабря оно состоялось. Утверждать напрямую, что дела Натаровых, отца и сына, пересекаются, нельзя. Но и отрицать этого нет причин.

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