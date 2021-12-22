Задержанного вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова не привезли в суд для избрания меры пресечения

Сергей Натаров Фото: krasnoyarsk.ldpr.ru

В Красноярске задержанного вице-спикера Законодательного собрания Сергея Натарова не привезли в суд для избрания ему меры пресечения. Как пояснили в пресс-службе суда, адвокаты депутата прибыли на избрание меры пресечения, но сам Натаров не появился – его доставили в больницу из-за плохого самочувствия.

Привезут ли Натарова на заседание суда пока остается неизвестным. Как и нет официальной информации о причинах его плохого самочувствия.

На данный момент правозащитники знакомятся с материалами уголовного дела без депутата.

Напомним, что утром 22 декабря стало известно о задержании вице-спикера Законодательного собрания региона Сергея Натарова. Арест может быть связан с уголовным делом в отношении экс-советника губернатора Антона Натарова, сына вице-спикера. Мужчину подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации города Игарки. Антона Натарова задержали еще в 2019 году и позднее отправлен под домашний арест.

В Следственном Комитете по Красноярскому краю «КП-Красноярск» сообщили, что на данный момент официально прокомментировать информацию о задержании чиновника не могут.

Напомним, что Натарова-младшего (он – сын депутата Госдумы Сергея Натарова) задержали 15 марта, его подозревают сразу по двум статьям: мошенничество и растрата средств регионального отделения ЛДПР. Одновременно с ним был задержан и бухгалтер красноярского отделения партии Денис Бундюк.

По версии следствия, Бундюк и Натаров способствовали назначению своих знакомых на должности гендиректора курируемого ими предприятия и директора дочерней компании. Также их обвиняют в хищении бюджетных средств муниципальной компании в Игарке в особо крупном размере. Подконтрольные им СМИ заключали фиктивные платные договоры на написание материалов, которые так и не вышли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярском крае задержан вице-спикер Законодательного собрания Сергей Натаров

В Красноярском крае задержали вице-спикера Законодательного собрания региона Сергея Натарова. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах заявил ТАСС. (Подробнее)