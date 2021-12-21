«Все жалеют их обоих»: в Красноярском крае сельчанин убил полицейского из ревности к бывшей жене Фото: Мария ЛЕНЦ

21 декабря в поселке Большая Ирба в Курагинском районе Красноярского края местный житель убил 23-летнего помощника участкового. Как сообщают в полиции, подозреваемого задержали.

Как сообщает СК, трагедия произошла на улице Ленина. 31-летний мужчина взял с собой охотничий нож и отправился к дому полицейского. Там между молодыми людьми возник конфликт из-за девушки – бывшей супруги подозреваемого. Он решил, что бывшая жена находится у помощника участкового. В итоге сельчанин вытащил нож и несколько раз ударил оппонента.

Удивительно, но подозреваемого в убийстве односельчане характеризуют положительно, люди винят в произошедшем девушку:

- Он хороший парень, не пил, не курил, был образцовым семьянином. Но, видимо, накипело. Сейчас все жалеют этого мальчишку молодого и вот его, а эту деваху поселок уже разорвать готов, - рассказала местная жительница.

Несмотря на то, что супруги были разведены, они продолжали жить вместе, и воспитывали детей. Как сообщил «КП-Красноярск» собственный источник, девушку часто видели в компании разных мужчин. Примечательно, что в соцсетях упоминаний о бывшем муже нет вообще.

20 декабря исключением не стало. Она отдыхала с подругой и очередными кавалерами, а ночь провела не дома. В итоге бывший супруг приревновал ее именно к молодому полицейскому.

Коллеги убитого полицейского поймали сельчанина практически сразу. Его арестовали и завели уголовное дело по статье «убийство».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он убил его при мне и сказал – «теперь живи с этим»: девушка рассказала, как убили полицейского в Большой Ирбе

Оказывается, девушка и подозреваемый развелись в мае 2021 года, после 6 лет совместной жизни. По словам Елены, брак был несчастливым, муж пытался казаться идеальным на людях, но в стенах дома превращался в настоящего тирана. На протяжении всего брака он изменял девушке, даже когда она была беременной, а в 2018 году начал бить ее и сына от предыдущего мужчины. (подробнее)

В Туве мужчина, спасаясь от погони, ножом убил полицейского

В Туве 21-летний мужчина, спасаясь от погони, с ножом напал на двух сотрудников полиции. Расследование этого уголовного дела уже завершено и направлено в суд. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе тувинского следкома. (подробнее)

Люблю тебя до смерти: ревнивец устроил кровавую расправу над женой кавалера «Ордена мужества», ради которой был готов на все

Когда они были рядом, оба светились. «Надо же, идеальная пара», - завидовали многие. Он – сильный и надежный, она вся – сплошная улыбка, а какая хозяйка! (подробнее)