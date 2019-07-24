2019-07-24T05:35:40+03:00
Происшествия

В Туве мужчина, спасаясь от погони, ножом убил полицейского

Ему грозит пожизненный срок
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве мужчина, спасаясь от погони, ножом убил полицейскогоВ Туве мужчина, спасаясь от погони, ножом убил полицейского
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В Туве 21-летний мужчина, спасаясь от погони, с ножом напал на двух сотрудников полиции. Расследование этого уголовного дела уже завершено и направлено в суд. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе тувинского следкома.

Следствием доказано, что нападение произошло в начале октября прошлого года, вечером, на одной из улиц Кызыла. Полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2109 для проверки, так как подозревали, что в нем могут находиться причастные к краже. Пятеро мужчин, как только их остановили, выскочили из салона и бросились бежать в разные стороны.

Обвиняемый заметил, что полицейский догоняет его товарища, и кинулся на сотрудника с ножом, начал избивать руками и ногами. А затем ударил его ножом в спину с одним умыслом – убить его. К сожалению, полицейский скончался на месте. Тут же обвиняемый напал на второго сотрудника, но тот сумел выхватить нож. Молодого человека обезвредили. Меру наказания ему определит суд, ему грозит пожизненный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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