Попался случайно: в Якутии папа-педофил издевался над 4-летней дочерью и снимал все на видео

Попался случайно: в Якутии папа-педофил издевался на 4-летней дочерью и снимал все на видео Фото: Мария ЛЕНЦ

В Алданском районе Якутии вынесли приговор 33-летнему мужчине, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении собственной дочери. Как сообщает якутский СК, педофил получил 14 лет колонии.

Следователи установили, что в апреле 2021 года мужчина находился дома с 4-летней дочерью. Девочка спала, а отец коротал день за бутылкой. После возлияний, он зашел в комнату дочери, где надругался над ней и снимал процесс на видео. Мама ребенка в этот момент спала в соседней комнате.

Раскрыли мужчину практически случайно. Его задержали полицейские за нарушение общественного порядка, после чего посмотрели его телефон и нашли шокирующее видео. После этого в дело вступил СК.

Изначально алданец признал свою вину и даже рассказал, что делал с дочерью. Но перед судом резко начал все отрицать. Однако следователи провели множество экспертиз и установили, что называется, железные доказательства вины якутянина. В итоге суд признал мужчину виновным:

- Судом он признан виновным и осужден к наказанию в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - передают в СК по Республике Саха (Якутия).

Девочка же осталась с матерью. В региональном СК "КП-Красноярск" сообщили, что семья на профилактическом учете не состояла.

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