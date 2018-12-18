18 Дек. 14:35 2018-12-18T14:35:16+03:00

В Красноярском крае отец жестоко надругался над дочерью и спрятался в лесу Фото: Мария ЛЕНЦ

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Житель глухого поселка в Туруханском районе обвиняется в жестоком изнасиловании своей малолетней дочери. Все произошло в августе этого года. Четыре месяца понадобилось следователям, чтобы раскрыть это преступление. Были сделаны выводы и в отношении матери девочки, которая, по сути, знала обо всем, но предпочла «оставить все, как есть».

По версии следствия 4 августа к фельдшеру поселения привели девочку со следами изнасилования. Медработник ужаснулась: ребенок нуждался в срочной госпитализации, была угроза ее жизни. Пострадавшую срочно увезли в Туруханскую районную больницу. Там уже врачи сообщили о случившемся в полицию. А что сделал после этого 34-летний отец? Он сбежал и спрятался в лесу. Через несколько дней его задержали.

В ходе следствия были проведены несколько экспертиз: криминалистическая, судебно-медицинская, генетическая, психолого-психиатрическая. На допросах обвиняемый уверял, что был пьян и ничего не помнит.

На мать завели уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).