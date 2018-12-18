2018-12-18T14:35:16+03:00
Происшествия

В Красноярском крае отец жестоко надругался над дочерью и спрятался в лесу

Но от правосудия не уйдешь
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае отец жестоко надругался над дочерью и спрятался в лесуВ Красноярском крае отец жестоко надругался над дочерью и спрятался в лесуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Житель глухого поселка в Туруханском районе обвиняется в жестоком изнасиловании своей малолетней дочери. Все произошло в августе этого года. Четыре месяца понадобилось следователям, чтобы раскрыть это преступление. Были сделаны выводы и в отношении матери девочки, которая, по сути, знала обо всем, но предпочла «оставить все, как есть».

По версии следствия 4 августа к фельдшеру поселения привели девочку со следами изнасилования. Медработник ужаснулась: ребенок нуждался в срочной госпитализации, была угроза ее жизни. Пострадавшую срочно увезли в Туруханскую районную больницу. Там уже врачи сообщили о случившемся в полицию. А что сделал после этого 34-летний отец? Он сбежал и спрятался в лесу. Через несколько дней его задержали.

В ходе следствия были проведены несколько экспертиз: криминалистическая, судебно-медицинская, генетическая, психолого-психиатрическая. На допросах обвиняемый уверял, что был пьян и ничего не помнит.

На мать завели уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус
В Красноярске за парковку на газоне придется платить до 100 тысяч рублей
В Туве отчаянные слезы спасли девочку от насильника и убийцы, отсидевшего в колонии 20 лет
Владельцу «Крепости» Кангуну запретили гулять по ночам
Почему нужно идти на открытие первой елки Красноярска на Театральной площади
Длина самой большой горки в Красноярске составляет 115 метров
В Ачинске незастекленный балкон принес его владелице 200 тысяч рублей
В Красноярском крае пьяный водитель напал на дорожного полицейского
В Красноярске мужчина упал в подъезде, ударился головой и умер от полученной травмы
В Красноярске владелец земли все-таки уничтожил старинные дома на Перенсона
Долги по зарплате в Красноярском крае превышают 94 миллиона рублей
Жительница Лесосибирска в погоне за бесплатным сыром из мышеловки лишилась 200 тысяч рублей
Горсовет принял бюджет Красноярска на 2019 год без дефицита
Миллион рублей выкрал из сейфа пекарни житель севера Красноярского края
В новом году жителям Красноярского края разрешили свободно собирать в лесу хворост
В Красноярском крае задержали 26 иностранцев, ехавших в 7-местном микроавтобусе
В Красноярске пьяный водитель без прав катался по центру города и попался наряду ДПС
В Красноярск из Таджикистана прилетела самка снежного барса – для восстановления популяции в заповеднике
Стало известно, когда в Красноярске начнется строительство аквапарка
Скульптура влюбленных Адама и Евы вернулась на улицы Красноярска