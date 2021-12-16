Красноярский минздрав опубликовал график работы поликлиник в новогодние праздники Фото: Мария ЛЕНЦ

Минздрав Красноярского края опубликовал график работы поликлиник в новогодние праздники. В министерстве напомнили, что красноярцы будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Поликлиники будут работать 2, 4, 6 и 8 января – с 8 до 18 часов. Пациенты смогут не только посетить врача (терапевта, хирург, акушера, педиатра), но также посетить процедурные, прививочные и перевязочные кабинеты, а также вызвать доктора на дом. В эти дни можно пройти диспансеризацию и выписать льготные препараты. Без выходных с 8 до 18 часов будут работать выездные ковидные бригады.

Онкоцентр будет принимать пациентов 3,5 и 6 января – с 8 до 16 часов. Стоматологии в плановом режиме будет работать 2 и 8 января с 8 до 14 часов, 4 и 6 января – с 8 до 16 часов. Неотложная стоматологическая помощь будет оказываться круглосуточно.