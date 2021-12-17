Сергей Иванов: «В СГК работают не инопланетяне, а наши с вами соседи»

Особенно когда происходит замена трубопроводов, связанных со всей городской инфраструктурой. О достижениях и сложностях ремонтного периода 2021 года мы поговорили с Сергеем Ивановым, директором теплосетевого подразделения СГК в Красноярске.

— Сергей Валентинович, с ранней весны и до поздней осени весь краевой центр был перерыт траншеями. Ваши работы жители узнавали по ярким баннерам с логотипами Большой стройки СГК. Что выполнено в итоге?

— Впервые за 11 с половиной лет моего руководства теплосетевым хозяйством краевого центра нам за один сезон удалось построить и отремонтировать порядка 60 километров сетей. Это вдвое больше, чем в прошлом году, хотя он тоже был продуктивным.

Безусловно, такие величины — это хорошо. Они означают, что будет меньше отключений тепла и горячей воды в домах, организациях. И меньше бессонных ночей у наших сотрудников. В 30- и 40-градусные морозы они смогут заниматься текущими делами, а не устранением аварий.

Но замена труб подразумевает перекрытие дорог, проблемы с автобусным, автомобильным и пешеходным движением. На некоторых участках неизбежно образуются пробки, заторы. Натоптанные годами дорожки перекапывают, огораживают забором. Жителям приходится их обходить, менять свой привычный уклад.

— Вам обрывают телефоны, жалуются?

— Да, случается. Некоторые, не разобравшись, оголтело кричат. Но большинство людей, слава богу, относится к временным неудобствам спокойно. Понимают, что это необходимость. Что в СГК работают не инопланетяне, а такие же красноярцы, соседи, а может, друзья и родственники. Как бы то ни было, мы всех слышим. Где-то, конечно, и у нас бывают недоработки: то пешеходную дорожку не продумали, то с вывозом мусора замешкались — человеческий фактор, от него никуда не деться. Справедливые замечания принимаем к сведению и оперативно корректируем свою работу.

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