«Плюс одна фобия»: в красноярском детском центре трехлетнюю девочку чуть не задушил канат на глазах у матери

Фото: krsk.news

12 декабря в красноярском детском центре GREK Land едва не произошла трагедия – девочку-дошкольницу чуть не задушил канат. Как сообщает СК, начата проверка.

Шокирующее видео выложила мама пострадавшей девочки. На кадрах видно, как мальчик скатывается с горки, держась за канат. Однако оказавшись внизу, он не отпустил канат. Следом за ним катилась девочка, в этот момент ребенок отпустил канат, который в одно мгновение обвился вокруг шеи пострадавшей.

Мама дошкольницы заявила, что работники центра не пришли на помощь. Спасать жизнь дочери пришлось ей самой. В итоге все обошлось, малышка избежала серьезных травм, но на ее шее осталась серьезная гематома.

После публикации видео в соцсетях в дело вмешались следователи. В ведомстве сообщили, что начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кроме того, мама девочки обратилась и в полицию, которая начала свою проверку. Назначен ряд экспертиз.

Пользователи соцсетей сообщили, что в детском центре давно проблемы с безопасностью. Якобы у сотрудников нет даже аптечки. В то же время пользователи отметили, что конкретно данный инцидент – не больше, чем несчастный случай:

- Слава Богу живая, а то сердце в пятки ушло аж;

- Какой-то Пункт назначения;

- Страшно, плюс одна фобия.

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