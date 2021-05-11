Под Красноярском в аквапарке едва не утонул 5-летний ребенок. Фото: прокуратура края

В Березовском районе, в селе Есаулово, в частном аквапарке под названием «Дружба» едва не произошла трагедия. Накануне, 10 мая, там едва не утонул пятилетний ребенок. Об том сообщает краевая прокуратура. Предварительная версия такова: мальчик упал в воду, захлебнулся и начал тонуть. Но его вовремя заметил один из посетителей, вытащил из бассейна и оказал первую помощь. Затем передал приехавшим медикам. О состоянии ребенка не уточняется, хочется надеяться, что он находится вне опасности.

Вопросов масса: что это за частный аквацентр? С кем находился ребенок? Если с родителями, то почему они выпустили его из вида? Если с кем-то вроде воспитателя или тренера – тот же самый вопрос, почему он остался без внимания? После гибели 12 апреля восьмилетней школьницы в Шушенском все подобные заведения, по логике вещей, должны усилить контроль над безопасностью. Но нет, печальный опыт других ничему не учит.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, после того, как стало известно о ЧП, туда выехали представители ведомства. Организованная по данному факту доследственная проверка поставлена на контроль прокуратуры. Кроме того, проверка должна быть проведена всех организаций, где используются бассейны. Не только в Красноярске, а во всем крае.

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