В Красноярске при странных обстоятельствах умер брошенный матерью ребенок Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске при странных обстоятельствах умер брошенный матерью ребенок. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск стали известны из собственного источника. Он рассказал, что в конце января этого года в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в частном доме в Покровке умерла двухлетняя девочка. Смерть была зафиксирована около 5 часов утра. При внешнем осмотре видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, поэтому пришлось назначить вскрытие.

В ходе проверки выяснились весьма странные обстоятельства. В октябре 2020 года 22-летняя мать ребенка привезла его из Большемуртинского района в Красноярск. Здесь у нее была знакомая, к слову, уже имевшая целый букет судимостей: за кражу, грабеж, мошенничество с использованием служебного положения. А еще за организацию занятия проституцией и вовлечение в этот процесс других.

Мать попросила свою далеко не идеальную подругу найти няню девочке, а сама уехала в Новосибирск. Няню нашли по объявлению. 33-летняя женщина проживала в Покровке, куда и забрала девочку. Там ребенок и скончался.