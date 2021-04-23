В Красноярском крае нашли останки 6-летней девочки, погибшей якобы от укуса собаки больше полугода назад

Фото: СК

В Красноярском крае сотрудникам полиции, следователям и криминалистам из СК удалось найти останки 6-летней девочки, чье тело было спрятано в лесу после гибели. Как сообщает пресс-служба Следкома, масштабные поиски с привлечением волонтёров не принесли результатов, а через время место захоронения ребенка, умершего якобы после укуса собаки, было всё же обнаружено.

Жуткая история о пропавшем ребенке стала известна в конце марта 2021 года. В дежурную часть полиции пришло необычное письмо с печатью следственного изолятора.

«Не могу выйти на связь со своей дочерью, помогите»...

38-летняя арестантка просила помочь сотрудников полиции найти её шестилетнего ребенка, которого она, пока сидит в колонии, оставила на попечении своей подруги.

Женщина рассказала, что в сентябре 2020 года она оказалась в безвыходном положении (на самом деле она страдает от наркотической зависимости). И оставила свою дочку под присмотр 42-летней приятельницы и ее 70-летней матери.

Фактически ее судьбой женщина не интересовалась. Но в феврале этого года загремела под уголовное дело за наркотики. Она несколько раз пыталась связаться со своей подругой и получить информацию о девочке, но в ответ – тишина, все ее письма остались без ответа.

Полиция сразу же приступила к поискам. Начались допросы той самой женщины и её матери, во время которых женщины неоднократно меняли показания. В конечном итоге они признались, что вместе с девочкой переехали в Уяр, а в один из дней нашли ее мертвой во дворе своего дома с глубокой раной на шее. Все указывало на то, что смертельный укус нанесла дворовая собака.

Вместо того, чтобы позвонить в полицию, «опекунши» решили закопать тело девочки и никому не сообщать о её смерти, их испугала замаячившая возможная уголовная ответственность.

Когда стемнело, женщины отнесли ребенка в лес и где-то закопали. Где именно, вспомнить не могут, но готовы помогать.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также в прокуратуре рассказали, что кроме этого, назначена проверка и органах опеки. Расследование продолжается.

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«Не могу выйти на связь со своей дочерью, помогите»... Среди прочей корреспонденции, которая поступила в дежурную часть полиции, был конверт, а на нем – печать следственного изолятора. Внутри – письмо-заявление, написанное от руки одной из арестанток. 38-летняя женщина просит помочь найти ее шестилетнюю дочь. И дальше подробности (Подробности)

В Красноярске при странных обстоятельствах умер брошенный матерью ребенок

В Красноярске при странных обстоятельствах умер брошенный матерью ребенок. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск стали известны из собственного источника. Он рассказал, что в конце января этого года в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в частном доме в Покровке умерла двухлетняя девочка. Смерть была зафиксирована около 5 часов утра. При внешнем осмотре видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, поэтому пришлось назначить вскрытие (подробности).