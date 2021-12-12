В Туве на руднике обрушилась порода: погиб рабочий. Фото: СК Тувы

В Туве в подземном руднике обрушилась порода. В результате погиб один рабочий. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинского следкома, произошло ЧП накануне, 11 декабря, около 18 часов. Предприятие находится в Тоджинском районе республики, это горно-обогательный комбинат Кызыл-Таштыгского месторождения, принадлежащий иностранной компании.

По предварительным данным, в шахте находились пятеро рабочих, когда пошел крупногабаритный камень. Один человек оказался на пути и погиб. Остальных ночью вытащили из-под земли, они не пострадали. Тело погибшего также достали на поверхность. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва организована процессуальная проверка. Также проводит проверку и республиканская прокуратура.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, следователи осматривают место происшествия. Привлечены специалисты Ростехнадзора. Будет дана оценка мерам безопасности и охраны труда на предприятии.

Напомним, что это уже не первое происшествие с погибшими на промышленных предприятиях в Туве: 5 декабря при демонтаже здания бывшего комбината «Туваасбест» произошло обрушение и погиб рабочий. Другому для спасения пришлось ампутировать ноги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это решение далось тяжело»: рабочему, найденному под завалами рухнувшего комбината в Туве, отрезали ноги, чтобы спасти

В Туве обнаружили рабочего, пропавшего под завалами, обрушившегося комбината. Как сообщает глава республики Владислав Ховалыг, врачам пришлось ампутировать мужчине ноги прямо на месте (подробнее).

В Туве обрушилось здание старого комбината, под завалами остались рабочие

В Туве обрушилось здание старого промышленного цеха, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг: Произошла трагедия в Ак-Довураке – при демонтаже здания бывшего комбината «Туваасбест» под обломки попали два работника компании-собственника из Черногорска. Оба пострадавших приехали в Туву по работе (подробнее).