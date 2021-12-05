В Туве обрушилось здание старого комбината, под завалами остались рабочие. Фото: пресс-служба правительства республики

В Туве обрушилось здание старого промышленного цеха, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг:

- Произошла трагедия в Ак-Довураке – при демонтаже здания бывшего комбината «Туваасбест» под обломки попали два работника компании-собственника из Черногорска. Оба пострадавших приехали в Туву по работе. Одного удалось извлечь, однако его состояние крайне тяжелое. Второго ищут. Несчастный случай произошел сегодня днем (5 декабря – прим.ред.). На месте обрушения ведется поисково-спасательная операция. Работают пожарные, медики, полицейские, местная администрация. Из Кызыла выехала группа из 21 спасателя МЧС и Службы ГО и ЧС.

Спасательные работы продолжатся, пока не будет найден второй пострадавший. Глава Тувы просил докладывать ему о ходе операции регулярно. Пока нет доказательств того, что человек погиб, есть надежда найти его живым. На месте дежурят медики.

Фото: пресс-служба правительства республики

По другой информации под завалами оказались пять человек, один из которых погиб, остальные живы, но получили травмы. Окончательной информации пока нет.

Добавим, что Ак-Довурак находится на расстоянии 304 километров по автомобильной трассе от столицы республики Кызыла. Это сейсмическая зона, где регулярно происходят землетрясения силой до 6 баллов. Так, ранним утром 3 декабря подземные толчки составили 5,5 баллов, магнитуд – 4,4. Стали ли подземные толчки косвенной причиной нынешнего ЧП или виновата халатность и нарушение правил техники безопасности – станет известно по результатам проверки.

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